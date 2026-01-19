أمام مبنى مديرية الجمارك... اعتصام لأهالي شهداء المرفأ

نفذ اهالي انفجار مرفأ وقفة احتجاجية عند البوابة رقم 3 للمرفأ قبالة ، اعتراضا على تعيين مديرا عاما للجمارك، رافعين صور ابنائهم ولافتات تدعو الحكومة للتراجع عن قرارها.



واعرب الاهالي عن "ادانتهم لقرار الحكومة تعيين التي كانت محل شبهات"، مؤكدين انهم" عادوا الى نقطة الصفر وبأنهم سيعاودون تحركاتهم في الشارع."

وبعدها عمل الاهالي على احراق الاطارات، ما تسبب بزحمة سير خانقة في المحلة.