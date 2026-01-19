أمن الدولة: جدول جديد للاختبار الطبي للمرشحات المتخلفات عن التطوع

أعلنت – والتوجيه والعلاقات العامة، عن تحديد موعد نهائي وجدول جديد للاختبار الطبي للمرشحات المتطوعات لرتبة مأمور متمرن (إناث فقط) اللواتي تخلّفن عن الحضور سابقاً، وذلك في تمام الساعة السابعة صباحاً في مدينة الرياضية – المدخل الجنوبي.

ووفقاً لأرقام الترشيح والتواريخ المحددة؛ وشددت المديرية في بيانها على ضرورة اصطحاب المستند الصادر عن شركة "ليبان بوست" المتضمن الرسم الشمسي ونسخة عن إخراج القيد، مع التقيّد التام بمنع إدخال الأجهزة الخلوية أو الإلكترونية، مؤكدة أن هذا الموعد يعتبر الفرصة الأخيرة والنهائية لمن يرغبن في متابعة مباراة التطوع.