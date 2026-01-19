مرقص ينعى الصحافي عيد الأشقر: الإعلام اللبناني خسر قامة مهنية وإنسانية

نعى وزير الاعلام المحامي الزميل عيد ، وكتب عبر "اكس":"برحيل الصحافي والإعلامي عيد الأشقر، يخسر قامة مهنية وإنسانية تركت أثراً عميقًا بالكلمة والموقف. كان قريباً من الناس، صادقاً في رسالته، ومخلصاً لمهنته حتى الرمق الأخير. رحمه الله، وعزّز مسيرة أقرانه، وألهم عائلته ومحبيه الصبر والسلوان".

