لبنان
المفتي دريان التقى السفير السعودي.. وهذا ما تمّ بحثه
Lebanon 24
19-01-2026
|
06:06
استقبل مفتي الجمهورية
اللبنانية
الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، سفير
المملكة العربية السعودية
في
لبنان
وليد بخاري، وجرى التداول في الأوضاع على الساحة اللبنانية.
وأفاد المكتب الإعلامي في دار الفتوى بأن "اللقاء تخلله تأكيد دعم
الجيش اللبناني
ودوره في حصر السلاح وانتشاره في الجنوب الذي يعزز سيادة
الدولة على
كامل أراضيها ويشكل ضمانة وحصانة أمنية وعسكرية وحيدة لحماية حدود الوطن، وانتشاره يعيد الثقة بالدولة ويشعر المواطن بالطمأنينة وبالاستقرار ويسرع في إعادة الإعمار بمساعدة دولية.
وتم التشديد على ان خلاص لبنان ونهوضه لا يكون إلا بحصر السلاح نهائيا من كامل الأراضي اللبنانية وحصره بيد الدولة واستكمال الإصلاحات ودعم العهد والحكومة والإسراع في تنفيذ بيانها الوزاري وإنجاز الاستحقاقات بمواعيدها والالتزام بالدستور واتفاق الطائف وتعزيز وحدة اللبنانيين".
وابدى السفير بخاري "حرص
المملكة
العربية
السعودية
على أمن واستقرار لبنان والوقوف إلى جانب الدولة ومؤسساتها وشعبها ولن تتخلى عن دعمها ودورها الأخوي تجاه أشقائها"، مؤكدا "العلاقة المتينة مع دار الفتوى في احتضان
القضايا
الإسلامية والوطنية".
وأمل المفتي دريان ب"التوصل إلى تسوية سياسية وأمنية،" مقدرا "عمل اللجنة الخماسية ومساعيها وجهودها المميزة لمساعدة لبنان وخروجه من أزماته، وتجنيبه مخاطر توسع العدوان
الإسرائيلي
على أراضيه".
