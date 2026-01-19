أنباء عن "إشكال حزبي" جنوباً.. ما حقيقته؟

نفت مصادر " " وقوع أي إشكال بين عناصر حزبية في الجنوب، اليوم، مؤكدة أن ما جرى تداوله في هذا السياق غير صحيح.



وكانت قد انتشرت أفادت بوقوع إشكال بين عناصر على خلفية الأخيرة على كفرحتى.

Advertisement