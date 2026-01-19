خريش يلتقي وفد نادي الليونز – زحلة الكرمة لتعزيز التعاون ودعم الدفاع المدني

استقبل للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن عماد ، في مكتبه، وفدا من نادي الليونز – الكرمة، برئاسة رئيسة النادي هلا زرزور، وضم كلا من الحاكم السابق المهندس مرشد الحاج ، السيد عساف، وعضو النادي رزوق.



وتم خلال اللقاء البحث في سبل تعزيز التعاون بين نادي الليونز – زحلة الكرمة والمديرية العامة للدفاع المدني، بما يساهم في دعم الجهود التي يبذلها عناصر الدفاع المدني، وتعزيز المبادرات المشتركة الهادفة إلى خدمة المجتمع وتحقيق المصلحة العامة.



كما تم تقديم هبة عينية لصالح في ، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين.

