Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
لبنان

خريش يلتقي وفد نادي الليونز – زحلة الكرمة لتعزيز التعاون ودعم الدفاع المدني

Lebanon 24
19-01-2026 | 06:31
استقبل المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن عماد خريش، في مكتبه، وفدا من نادي الليونز – زحلة الكرمة، برئاسة رئيسة النادي هلا زرزور، وضم كلا من الحاكم السابق المهندس مرشد الحاج شاهين، أمين الصندوق السيد إيلي عساف، وعضو النادي السيد فادي رزوق.

وتم خلال اللقاء البحث في سبل تعزيز التعاون بين نادي الليونز – زحلة الكرمة والمديرية العامة للدفاع المدني، بما يساهم في دعم الجهود التي يبذلها عناصر الدفاع المدني، وتعزيز المبادرات المشتركة الهادفة إلى خدمة المجتمع وتحقيق المصلحة العامة.

كما تم تقديم هبة عينية لصالح مركز الدفاع المدني في قضاء زحلة، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين.
