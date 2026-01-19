تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
|
|
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

مصدر أمني يوضح حقيقة الإشكال بين "امل" و "حزب الله"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
19-01-2026 | 06:45
نفى مصدر امني اليوم الاخبار  المتداولة عن حصول إشكال  في بلدة كفرحتى بين عناصر من "حزب الله" وحركة "أمل"، مؤكداً أن ما جرى كان توتراً أمنياً قديمًا وقع في الخامس من  كانون الثاني.

وقال: لقد شهدت كفرحتى حينها توتراً بعد الغارة الاسرائيلية التي نفذت في الليل، حيث تجمع عناصر من "حزب الله" بالقرب من المكان المستهدف بهدف عرقلة وصول الجيش. 
ولدى وصول عناص من الجيش، كانت لديهم أوامر واضحة لإزالة الوسائل القتالية المستهدفة، ما تسبب بتوتر مبدئي بين الأطراف على الأرض.

وفي اليوم التالي، تصاعد الخلاف بعد تلاسن بين عناصر من "حزب الله" وحركة "أمل" بشأن السماح للجيش بممارسة مهامه، وتحول هذا التلاسن إلى تضارب جسدي أدى إلى اتساع الإشكال.

على الفور، تدخل الجيش وفصل بين الفريقين لمنع أي تصعيد إضافي، فيما تم تسجيل دعاوى قضائية بحق المتورطين في الحادثة.
المصدر: خاص لبنان24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

حزب الله

مارس

طراف

"خاص لبنان24"

