مصدر أمني يوضح حقيقة الإشكال بين "امل" و "حزب الله"

نفى مصدر امني اليوم الاخبار المتداولة عن حصول إشكال في بلدة كفرحتى بين عناصر من " " وحركة "أمل"، مؤكداً أن ما جرى كان توتراً أمنياً قديمًا وقع في الخامس من كانون الثاني.



وقال: لقد شهدت كفرحتى حينها توتراً بعد الغارة الاسرائيلية التي نفذت في الليل، حيث تجمع عناصر من "حزب الله" بالقرب من المكان المستهدف بهدف عرقلة وصول الجيش.

ولدى وصول عناص من الجيش، كانت لديهم أوامر واضحة لإزالة الوسائل القتالية المستهدفة، ما تسبب بتوتر مبدئي بين الأطراف على الأرض.



وفي اليوم التالي، تصاعد الخلاف بعد تلاسن بين عناصر من "حزب الله" وحركة "أمل" بشأن السماح للجيش بممارسة مهامه، وتحول هذا التلاسن إلى تضارب جسدي أدى إلى اتساع الإشكال.



على الفور، تدخل الجيش وفصل بين الفريقين لمنع أي تصعيد إضافي، فيما تم تسجيل دعاوى قضائية بحق المتورطين في الحادثة.

Advertisement