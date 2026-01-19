تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

عون: اللبنانيون اينما حلوا يثبتون براعتهم

Lebanon 24
19-01-2026 | 07:02
A-
A+
Doc-P-1470623-639044282776932285.jpg
Doc-P-1470623-639044282776932285.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات وزارية ونيابية تناولت شؤونا سياسية واجتماعية.

وزيرة البيئة
وزاريا، استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وزيرة البيئة تمارا الزين التي اطلعته على الإصلاحات التي أنجزت خلال السنة الماضية في وزارة البيئة، مشيرة الى ان العمل جار لاحالة مشروع قانون لتعديل هيكلية الوزارة وفق رؤية عصرية محدَّثة تواكب التحديات البيئية والمناخية. كذلك عرضت الوزيرة الزين ملفات عدة مرتبطة بعمل الوزارة ومجموعة القوانين والمشاريع التي تعمل عليها ضمن نطاق صلاحياتها.

النائب اشرف ريفي
نيابيا، استقبل الرئيس عون  الوزير السابق النائب  اللواء اشرف ريفي، واجرى معه جولة افق تناولت الأوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات الأخيرة. وأشار النائب ريفي الى انه شكر الرئيس عون على القرارات التي اتخذت لجهة تفعيل المرافق الاقتصادية الشمالية ومنها مرفأ طرابلس والمنطقة الاقتصادية ومطار رينيه معوض ومعرض رشيد كرامي الدولي، وغيرها من الإجراءات التي من شأنها ان تحرك الدورة الاقتصادية في الشمال وتحمي أبناء المنطقة من اللجوء الى زوارق الموت للهجرة، إضافة الى الدينامية التي تحدثها هذه المشاريع في المنطقة.
وأضاف انه اثنى على المواقف التي اتخذها الرئيس عون "وعمله بحكمة وتصميم على نقل البلاد من الحالة السابقة التي عاشت فيها، والانتقال الى ما يحقِّق الدولة السيِّدة على كلِّ أراضيها."
ولفت الى انه اثار مع رئيس الجمهورية مسائل تهمّ أبناء الشمال عموما وطرابلس خصوصا، ومنها موضوع الأبنية المتضررة وانقطاع مياه نبع هاب، وضرورة تخصيص ميزانية لكل من معرض رشيد كرامي الدولي والمنطقة الاقتصاديِّة الخاصَّة.

النائب وضاح الصادق
نيابيًا أيضاً، عرض الرئيس عون مع النائب وضاح الصادق آخر المستجدات السياسية والامنية اضافة الى الملفات الوطنية المطروحة في المرحلة الراهنة. 
وأوضح النائب الصادق انه تم البحث خلال اللقاء في متابعة تنفيذ المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح في يد الدولة، في اطار التأكيد على سيادتها وانتظام عمل مؤسَّساتها الدستورية بما يشكِّل ركيزة اساسية للاستقرار الداخلي وتعزيز سلطة الدولة. كما تناول البحث الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة على الاراضي اللبنانية وسبل تكثيف الجهود الدبلوماسيَّة للحدِّ منها والعمل على انسحاب اسرائيل من النقاط التي لا تزال تحتَّلها تطبيقاً للقرار 1701. كذلك جرى التأكيد على ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، باعتبارها استحقاقاً وطنيَّاً اساسيِّاً يكرِّس انتظام الحياة الديموقراطيَّة ويجسِّد التزام الدولة اعادة تفعيل مؤسَّساتها وتعزيز الثقة الداخلية والخارجية بها".

النائب السابق هادي حبيش
وفي قصر بعبدا، النائب السابق هادي حبيش الذي عرض مع الرئيس عون الاوضاع العامة والتطورات الاخيرة، والمواقف السياسية من المشاكل الراهنة.
وأوضح النائب السابق حبيش أنه بحث ايضاً في مسألة حصر السلاح بيد الدولة، "وابلغني فخامة الرئيس أنَّ الجيش اللبناني يقوم بواجباته في هذا الخصوص تطبيقاً لخطاب القسم ولقرار مجلس الوزراء ". 
وفي الشأن الانتخابي، اشار حبيش الى أنَّ رئيس الجمهورية يعتبر "انَّ بداية الاصلاح تبدأ بالالتزام بالمهل الدستورية وإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها، وأيّ كلام عن التأجيل يخالف مبدأ الاصلاح الذي يتباهى به الجميع".
جمعية Rethink Lebanon
واستقبل رئيس الجمهورية وفد من جمعية Rethink Lebanon " لبنان بتصور جديد" برئاسة الدكتور جهاد الحكيم الذي استهل اللقاء بكلمة اشاد فيها بإعطاء الرئيس عون الاولوية للعلم ولضرورة الاستثمار فيه، وهو قد قال في خطاب القسم: العلم ثم العلم ثم العلم، لافتاً من ناحية ثانية، الى ضرورة تطوير هذا القطاع ليصبح مواكباً للتطور التكنولوجي والصناعي ولقطاع الاعمال الريادية.
ولفت الحكيم الى ان الجمعية  تعمل على تمكين الشباب اللبناني، في الداخل والخارج، من  التنمية الاجتماعية والاقتصادية لرفع اسم لبنان في مختلف انحاء العالم. وكانت لها عدة نشاطات ابرزها قبل الازمة الاقتصادية والمالية التي طرأت على لبنان، وقد شددت خلالها على  تاريخ الانهيار المصرفي والاقتصادي وحجمه، كاشفة في حينه ان لبنان سيكون عرضة للكابيتال كونترول، وقدمت نصائح لمواجهة هذه الازمة للشباب والشركات باللجوء الى التنوع في استثماراتهم ليكونوا بمنأى عن الانهيار.
كما اشار الحكيم خلال اللقاء الى رؤية الجمعية لما يسمى ب"الهجرة الافتراضية"، التي من شأنها منح فرصة للبنانيين بتنفيذ اعمالهم عن بعد في مجال الابداع والمعرفة. كذلك عرض لعمل الجمعية في مجال الاقتصاد المعرفي عبر منتدى الشباب الرقمي الدولي للاستثمار، وهدفه إعادة لبنان الى الخريطة الرقمية العالمية، مشيراً الى نشاط الجمعية في مجال مكافحة الجرائم المالية في نظام الاقتصاد النقدي. ولفت الى التعاون الذي جرى عدة مرات بين الجمعية والجيش، كما مع عدة وزارات ومنها وزارة السياحة لتشجيع السياحة الريفية. 
وشدد رئيس الجمعية في ختام اللقاء على ضرورة تحسين موقع جواز السفر اللبناني، لأنه يعتبر اداة لجذب الاستثمار والحدّ من هجرة الشباب اللبناني.

الرئيس عون
وردّ الرئيس عون مرحباً بالوفد مؤكداً انَّ لبنان بلد غني بثروته البشرية، واللبنانيون اينما حلوا يثبتون براعتهم ويساهمون بشكل فاعل في بناء وتطوير معظم الدول التي هاجروا اليها. 
واعاد رئيس الجمهورية التشديد على اهمية العلم لان "وجود الثروات الطبيعية في لبنان ليس له اي اهمية في حال عدم إدارة هذه الثروات من قبل اكفياء. فالثروة البشرية مستدامة، وعلينا تطوير البرامج التعليمية ليتمكن لبنان من مواكبة العصر خصوصاً وأنه كان يتمتع بدور بارز في نهضة الشرق الاوسط." 
واكد الرئيس عون ان اللبنانيين البارعين والمبادرين والمبدعين مكّنوا لبنان من الحفاظ على وجوده  وتجاوزه كل الازمات التي عصفت به منذ العام 2019.
برقيات تهنئة
على صعيد آخر، واصل رئيس الجمهورية تلقي برقيات التهنئة بمناسبة الأعياد المجيدة. وفي هذا الاطار، ابرق إليه مهنئاً كل من:
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس البولوني كارول نافروكي، الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس، الرئيس المجري تاماش شويوك، رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو، رئيس جمهورية تركمانستان سرادار بري محمدوف، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان. 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
عون يثبّت المسار ويصطدم باستحقاقات ثقيلة
lebanon 24
Lebanon24
19/01/2026 18:18:25 Lebanon 24 Lebanon 24
شحادة ممثلاً الرئيس عون: بيروت تثبّت موقعها منصة عربية للابتكار الرقمي
lebanon 24
Lebanon24
19/01/2026 18:18:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل: إما أن يتخلى الحزب عن سلاحه ويحل هذا الملف مع اللبنانيين وإما أن تضرب الدولة بيد من حديد وأن تكون فعالة أكثر وهناك خطوات عدة يجب القيام بها لاستعادة السيادة
lebanon 24
Lebanon24
19/01/2026 18:18:25 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": حريق في وادي نحلة
lebanon 24
Lebanon24
19/01/2026 18:18:25 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الوزراء

اللبنانية

الإيراني

الجمهوري

جمهورية

الشمالي

التزام

الدورة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:10 | 2026-01-19
Lebanon24
11:00 | 2026-01-19
Lebanon24
10:59 | 2026-01-19
Lebanon24
10:55 | 2026-01-19
Lebanon24
10:52 | 2026-01-19
Lebanon24
10:34 | 2026-01-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24