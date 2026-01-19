بلدية صيدا تطلق مبادرات لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة

أقامت بلدية لقاءً تشاورياً مع مجموعة من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بهدف الاطلاع على التحديات التي تواجههم ووضع آليات لمعالجتها. وشكّل اللقاء، الذي ناقش سبل تعزيز الدمج المجتمعي والتنسيق مع المؤسسات المعنية، خطوة أولى ضمن خطة أوسع لضمان حقوق هذه الفئة وتمكينها اجتماعياً. كما تم الاتفاق على عقد لقاءات متابعة لبحث اهتماماتهم بشكل مستمر.

Advertisement