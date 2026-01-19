تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

رسامني استقبل السفير الفرنسي وناقش مشاريع النقل

Lebanon 24
19-01-2026 | 07:13
استقبل وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، في مكتبه اليوم، سفير فرنسا لدى لبنان هيرفيه ماغرو، حيث جرى خلال اللقاء بحث في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما سبل تعزيز التعاون الثنائي بين لبنان وفرنسا في مجالات عدة تتعلق  بالوزارة والمرافق الحيوية، لا سيما قطاع النقل، إضافة إلى المشاريع القائمة والمستقبلية التي من شأنها دعم هذا القطاع الحيوي.

والتقى الوزير رسامني وفدًا من مجلس إدارة مرفأ بيروت برئاسة المدير العام لإدارة واستثمار المرفأ  مروان النفي، حيث جرى عرض واقع العمل في المرفأ والتحديات القائمة، إلى جانب الخطط والإجراءات المتخذة لتحسين الأداء وتعزيز الجهوزية التشغيلية بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة.

كما اطّلع الوزير رسامني من رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، يرافقه المستشار القانوني للمصرف، على المشاريع التي نفذها المصرف والخطط المستقبلية الموضوعة، في إطار دعم القطاع السكني وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
 
رئيس مجلس الإدارة

إدارة مرفأ بيروت

السفير الفرنسي

مجلس الإدارة

المدير العام

هيرفيه ماغرو

فايز رسامني

المستقبل

