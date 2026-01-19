رسامني استقبل السفير الفرنسي وناقش مشاريع النقل

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل ، في مكتبه اليوم، سفير لدى ، حيث جرى خلال اللقاء بحث في عدد من ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما سبل تعزيز التعاون بين لبنان وفرنسا في مجالات عدة تتعلق بالوزارة والمرافق الحيوية، لا سيما قطاع النقل، إضافة إلى المشاريع القائمة والمستقبلية التي من شأنها دعم هذا القطاع الحيوي.والتقى الوزير رسامني وفدًا من مجلس برئاسة لإدارة واستثمار المرفأ مروان النفي، حيث جرى عرض واقع العمل في المرفأ والتحديات القائمة، إلى جانب الخطط والإجراءات المتخذة لتحسين الأداء وتعزيز الجهوزية التشغيلية بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة.كما اطّلع الوزير رسامني من المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، يرافقه المستشار القانوني للمصرف، على المشاريع التي نفذها المصرف والخطط المستقبلية الموضوعة، في إطار دعم القطاع السكني وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.