"أوسيب لبنان" ينعى الزميل عيد الأشقر

وقال في بيان:" خسر الجسم الإعلامي في لبنان الزميل الصحافي عيد الأشقر الذي تُوفّي إثر عارض صحّيّ.الزميل الأشقر إبن ، صحافي مميز، عُرف بالمهنية العالية والمناقبية، وبروحه المرحة، وقد تبوّأ مراكز عدّة في مهنة المتاعب الصحافة، فكان مراسلاً ثمّ محرّرًا فكاتبًا في ، وصحيفة "الأنوار" وصحيفة " ". كما كان ناشر مجلة "الكلمة" ورئيس تحريرها.برحيل الزميل عيد الأشقر، يفقد الجسم الصحافي قامة رائدة وقلمًا حرَا، وإنسانًا خلوقًا.إنّ الإتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان (أوسيب لبنان) وقد آلمه هذا الرحيل، يتقدّم من أسرة الفقيد ومن أسرة الإعلام في لبنان بأحرّ التعازي، سائلاً لروح الزميل عيد الأشقر والراحة الأبدية في الملكوت السماوي".