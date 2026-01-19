وزيرة البيئة اطلعت الرئيس عون على إصلاحات الوزارة وخطط تعديل هيكلتها وفق رؤية عصرية

أطلعت وزيرة البيئة رئيس الجمهورية على الإصلاحات التي أُنجزت في ، وعلى العمل الجاري لإحالة مشروع قانون يرمي إلى تعديل هيكلية الوزارة وفق رؤية عصرية محدَّثة تواكب التحديات البيئية والمناخية.



‏كما جرى البحث في عدد من الملفات المرتبطة بعمل الوزارة، ومجموعة القوانين والمشاريع التي تعمل عليها ضمن نطاق صلاحياتها.

