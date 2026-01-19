أعلنت – والتوجيه والعلاقات العامة في بيان، أنّه "في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها لأمن الدولة لمكافحة آفة المخدرات، ونتيجة رصدٍ ومتابعة دقيقة، أوقفت مديرية الإقليمية – مكتب ، بتاريخ 17/1/2026، كلاً من السوريّين (م. ر.)، (أ. م. م.) و(س. ع. ب.)، في الأوسط، حيث ضُبط بحوزتهم كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون يقومون بترويجها عبر التوك توك.

وقد أجري المقتضى القانوني بحقهم بناءً لإشارة المختص".

