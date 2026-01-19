تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

وزارة الطاقة تمدد الترشيحات لعضوية مجلس إدارة كهرباء لبنان

Lebanon 24
19-01-2026 | 08:11
أعلنت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، "تمديد قبول طلبات الترشيح لملء مركز عضو غير متفرغ في مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان حتى الاحد 25/1/2026 ضمنا.



وعدد الأعضاء المطلوبين هو 6. تأتي هذه الخطوة في إطار ورشة تفعيل الإدارة وملء الشعور لإنتظام العمل المؤسساتي وضمن المسار الإصلاحي الذي يعتمده الوزير جو الصدي في وزارة الطاقة والمياه والمؤسسات التي هي تحت وصايته. هذه التعيينات ستتم وفقاً للأحكام القانونية والتنظيمية المرعية الاجراء وعملاً بالمراسيم المرتبطة بها في النظام العام للمؤسسات العامة وبآلية التعيين التي أقرها مجلس الوزراء والتي تنص على تعيين الأعضاء غير المتفرغين من قبل الوزير مباشرة. لذا وضع الوزير جو الصّدي آلية ترتكز على الشفافية والحوكمة الرشيدة وتتوخى الاستعانة بمجموعة من الخبراء المتخصصين للمساهمة بدرس ملفات المرشحين وإجراء مقابلات شفهية مع الذين يتمتعون بالمؤهلات والموصفات المطلوبة. للراغبين بتقديم طلباتهم لشغل هذا المركز بإمكانهم الإطلاع على الشروط المطلوبة للتعيين والمؤهلات العلمية والخبرات العملية والموانع ادخل على الرابط الآتي: https://www.energyandwater.gov.lb/ar/details/101082/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1-%D8%BA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86 إرسال السير الذاتية مرفقة بالمستندات يتم عبر البريد الالكتروني الآتي:EDLJobs@outlook.com لا يقبل أي طلب يقدّم باليد الى وزارة الطاقة والمياه".
 
إدارة مؤسسة كهرباء لبنان

مؤسسة كهرباء لبنان

مجلس الوزراء

كهرباء لبنان

وزارة الطاقة

الحوكمة

لبنان

