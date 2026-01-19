تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

مطر: نتابع ملف المياه في الشمال لضمان وصولها لجميع المواطنين

Lebanon 24
19-01-2026 | 09:03
توجه النائب إيهاب مطر في بيان إلى أهالي طرابلس والشمال،  وقال: "خلال لقائنا اليوم مع وزير الطاقة والمياه جو الصَدّي في نقابة مهندسي طرابلس، تناولنا أزمة المياه في المدينة، واتُّخذت قرارات ونوقشت خطوات لحلّها.
 في ما يتعلّق بمعالجة العطل في نبع هاب، تقرّر أن يتدخل فريق مدعوم من "اليونيسيف" للكشف على المياه (يصل يوم الأربعاء)، على أن يصدر تقريرًا خلال الأسبوع المقبل إلى مؤسسة مياه لبنان الشمالي ووزارة الطاقة لتحديد آلية المعالجة. أمّا بخصوص التقنين، فقد وعد مدير مؤسسة مياه لبنان الشمالي خالد عبيد، بمحاولة تعديل الجدول قدر المستطاع لضمان وصول المياه لجميع المستفيدين من دون انقطاع طويل.

في ظلّ تزايد الحديث عن حقّ طرابلس في الحصول على مياه نبع رشعين، وهو حقّ دفعَت المدينة ثمنه في السبعينات، تلقينا وعدًا بمعالجة هذا الأمر ضمن خطة طويلة الأمد تحدّ من الأعطال التي حدثت مسبقًا.

سنتابع الملف إلى نهاياته تفادياً لأي تقصير".
 
