أبو الحسن التقي رئيس مجلس الإنماء والإعمار لمناقشة مشاريع إنمائية

زار أمين سر "اللقاء " ، حيث إلتقى رئيس المجلس المهندس ، في حضور لدى والإعمار زياد نصر، وتم البحث في مشاريع الصرف الصحي والبنى التحية في مناطق الجبل لاسيما في قضاء ومنطقة المتن الأعلى - ، إضافة إلى مشاريع إنمائية أخرى مهمة.

Advertisement