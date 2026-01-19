تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

عون دعا اللبنانيين الى الاقتراع بكثافة في الانتخابات النيابية

Lebanon 24
19-01-2026 | 09:52
جدد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون التأكيد على إصراره على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، داعيا اللبنانيين الى الاقتراع بكثافة، وانتخاب من يمثلهم ومن يحمل مشروعا سياسيا واضحا في خدمة الوطن وليس من يشتريهم بالمال ومن يقدم خدمات آنية.

كلام الرئيس عون جاء في خلال استقباله بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفداً من جمعية الكشاف الوطني الأرثوذكسي برئاسة رئيس الجمعية بيار سلوم، وذلك في حضور متروبوليت جبل لبنان للروم الأرثوذكس المطران سلوان موسى.

في مستهل اللقاء، القى السيد سلوم كلمة، قال فيها:
"يشرفني باسمي وباسم جمعية الكشاف الوطني الأرثوذكسي، ان اقف اليوم امام فخامتكم حاملين معنا رسالة الكشاف: رسالة الخدمة، والانتماء، والمحبة، والعمل الصادق من اجل الانسان والوطن.
تأسست جمعيتنا سنة 1970 تحت مظلة الكنيسة الارثوذكسية، وهي كانت ولا تزال مدرسة في القيم الوطنية والإنسانية، تزرع في نفوس شبابنا روح المسؤولية، واحترام الاخر، والايمان بأن خدمة المجتمع هي اسمى اشكال المواطنية.

فخامة الرئيس، نؤكد امامكم التزامنا الثابت بالعمل الى جانب جميع المؤسسات الوطنية، لبناء جيل واع، مؤمن بوطنه، متمسك بأخلاقه، وقادر على المساهمة في مستقبل يليق بتضحيات شعبنا وآماله بغية تعزيز المواطنية.

نشكر فخامتكم على استقبالكم ودعمكم الدائم للشباب وللحركة الكشفية، ونعاهدكم ان نبقى أوفياء لقسمنا الكشفي: ان نكون دائما في خدمة الله والانسان والوطن الحبيب لبنان". 

كلمة المطران موسى
ثم القى المطران موسى كلمة شدد فيها على أن اللبنانيين ينظرون إلى الرئيس عون كمسؤول واعد يحمل لهم الأمل. ولفت الى ان المجتمع اللبناني ما زال متمسكًا بقيمه، والى أن الحركات الكشفية ما زالت تستقطب الأجيال الجديدة، وتبث فيهم روح الالتزام والوطنية، والحفاظ على البيئة. 

رد الرئيس عون
ورد الرئيس عون منوّهاً بأهمية جمعيات الكشافة في المجتمع، ودورها في توعية الشباب على فعل الخير والانضباط والابتعاد عن الآفات والانحراف، وخصوصاً المخدرات، التي اعتبر أنها أخطر من الإرهاب حتى، لأنها تضرب البيوت والعائلات وتفكك المجتمع.

وشدد على ان الحركة الكشفية بشكل عام، تربّي الأجيال على الاتكال على النفس، ومواجهة صعوبات الحياة، وبالتالي تسهم في صياغة مجتمعات مستقيمة وسليمة. وقال :"لولا وجود شباب مؤمن بلبنان لما بقي لبنان".
وتطرق الرئيس عون الى موضوع الانتخابات النيابية، مجدداً التأكيد على إصراره على اجرائها في موعدها، داعيا اللبنانيين الى الاقتراع بكثافة، وانتخاب من يمثلهم وليس من يشتريهم بالمال، "لأن من يشتريكم اليوم يبيعكم غداً"، ومن يحمل مشروعاً سياسياً واضحاً في خدمة الوطن، وليس من يقدم خدمات آنية.

واكد ان الانتخاب هو مسؤولية شخصية وفردية، وحق مقدس لكل مواطن، وعليه أن يمارسه بضمير حي ووعي وطني.

تعزية ملك اسبانيا 
وكان الرئيس عون قد ارسل اليوم برقية تعزية الى الملك الاسباني فيليبي السادس، بضحايا تصادم قطارين في منطقة الاندلس الاسبانية.

ومما جاء في البرقية:
"ببالغ الحزن والتأثر، تلقيتُ نبأ حادث تصادم القطارين الذي وقع في منطقة الأندلس، جنوب مملكة إسبانيا، وما نتج عنه من سقوط عدد كبير من الضحايا وإصابة آخرين، في مأساةٍ مؤلمة هزّت وجدان الشعب الإسباني.

وإذ يشارككم لبنان، قيادةً وشعباً، هذا المصاب الجلل، فإنَّي أتقدم من جلالتكم، ومن الحكومة الإسبانية، والشعب الإسباني الصديق، ولا سيما من عائلات الضحايا وذويهم، بأصدق مشاعر التعزية والمواساة، معبّراً عن تضامننا الإنساني الكامل معكم في هذه اللحظات العصيبة.

إنَّ هذه المحنة تؤكِّد مجدَّداً متانة الروابط الإنسانيَّة التي تجمع بين شعبينا، وعمق العلاقات التاريخيَّة التي تربط جمهوريَّة لبنان بمملكة إسبانيا، وهي علاقات قامت على أسس الصداقة والاحترام المتبادل، والتعاون البنّاء في شَّى المجالات السياسيَّة والاقتصاديَّة والثقافيَّة والإنسانيَّة. وإننَّا نؤكِّد حرصنا الدائم على تعزيز هذه العلاقات وتطويرها بما يخدم مصالح بلدينا الصديقين، ويكرّس قيم التضامن والتفاهم بين الشعوب."

تعزية الرئيس القبرصي والسيستاني
كما أبرق الرئيس عون الى الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس، معزيا بوفاة الرئيس القبرصي الأسبق جورج فاسيليو، ومنّوها بالدور الذي لعبه الرئيس الراحل في تمتين العلاقات الثنائية بين لبنان وقبرص، وبدور قبرص الحالي بقيادة الرئيس كريستودوليدس، في تعزيز التعاون والاستقرار ضمن القارة الاوروبية وصولا الى الشرق الأوسط

كما ابرق الرئيس عون معزياً المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني، بوفاة شقيقه السيد هادي الحسيني السيستاني.

