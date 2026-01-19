المدير العام للدفاع المدني إستقبل وفدا من مديرية الأحراج الأميركية وجمعية التحريج في لبنان

استقبل للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن ، في مكتبه، مسؤولة البرامج في مديرية الأحراج الأميركية USFS – IP السيّدة Grace Swanson، يرافقها وفد من في LRI، ضمّ كلاً من السيّد والسيّدة ماريا سلاموني.





وجرى خلال اللقاء البحث في المشاريع المتعلّقة بإدارة الحرائق والتحقيق الجنائي في قضايا الحرائق، ولا سيّما في إطار العمل المشترك القائم منذ العام 2011.

Advertisement