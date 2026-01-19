تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
السفير الفلسطيني في لبنان يستقبل وفداً من منتدى رجال الأعمال اللبناني-الفلسطيني

Lebanon 24
19-01-2026 | 10:30
استقبل سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية محمد الاسعد اليوم، وفداً من منتدى "رجال الاعمال اللبناني الفلسطيني" في حضور قنصل فلسطين المستشار اول محمد العمري، السفير نظمي الحزوري وامين سر حركة فتح في لبنان رياض ابو العينين.


وضم الوفد نزيه البقاعي، طارق عكاوي، واصف العلي، فادي الشمة، محمد السهلي، طه مصطفى وخضر شحادة.


واطلع السفير الاسعد الوفد على "الجهود التي تقوم بها السفارة مع الجهات اللبنانية المختصة لتخفيف معاناة ابناء شعبنا اللاجئ في لبنان، وعلى ضرورة الحفاظ على وكالة الاونروا ودعوة المجتمع الدولي لتأمين التمويل اللازم لها للقيام بواجباتها ومسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين".


بدوره، ثمن الوفد جهود السفير الاسعد في تعزيز العلاقات اللبنانية الفلسطينية ومساعيه الحثيثة لتوفير حياة كريمة لابناء الشعب الفلسطيني في لبنان"، مؤكدا "دعمه لكل مبادرة تهدف الى تحسين الظروف الحياتية والعيشية لهم".


واكد الوفد "ان سفارة دولة فلسطين هي البيت الجامع للكل الفلسطيني"، مشدداً على "ضرورة منح الحقوق الانسانية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان".


وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين لما فيه مصلحة ابناء شعبنا.
