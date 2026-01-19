السفير الفلسطيني في لبنان يستقبل وفداً من منتدى رجال الأعمال اللبناني-الفلسطيني

استقبل سفير دولة لدى الجمهورية محمد اليوم، وفداً من منتدى "رجال الاعمال اللبناني الفلسطيني" في حضور قنصل فلسطين المستشار اول محمد العمري، السفير نظمي الحزوري وامين سر حركة فتح في ابو العينين.





وضم الوفد نزيه البقاعي، طارق عكاوي، واصف ، فادي الشمة، محمد السهلي، طه مصطفى وخضر شحادة.





واطلع السفير الاسعد الوفد على "الجهود التي تقوم بها السفارة مع الجهات اللبنانية المختصة لتخفيف معاناة ابناء شعبنا اللاجئ في لبنان، وعلى ضرورة الحفاظ على وكالة الاونروا ودعوة لتأمين التمويل اللازم لها للقيام بواجباتها ومسؤولياتها تجاه اللاجئين ".





بدوره، ثمن الوفد جهود السفير الاسعد في تعزيز العلاقات اللبنانية ومساعيه الحثيثة لتوفير حياة كريمة لابناء الشعب الفلسطيني في لبنان"، مؤكدا "دعمه لكل مبادرة تهدف الى تحسين الظروف الحياتية والعيشية لهم".





واكد الوفد "ان سفارة دولة فلسطين هي البيت الجامع للكل الفلسطيني"، مشدداً على "ضرورة منح الحقوق الانسانية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان".





وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين لما فيه مصلحة ابناء شعبنا.

