اعتصام لعمال الشركة المشغلة لمعمل معالجة النفايات في سينيق.. ما السبب؟

نفذ عمال وموظفو وإداريو المشغلة لمعمل معالجة النفايات الصلبة في سينيق، اعتصاما امام المعمل احتجاجا على التهجم على زميلهم في المعمل والتطاول على ادارة المعمل.



واستنكر المشاركون "الاعتداء الذي قام به احد الاشخاص بحق في الشركة، والتهجم والتهديدات التي تعرضت لها الشركة بشخص مديرها العام".



