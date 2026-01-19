عن قضية وفاة الشاب محمد حرقوص.. بيان من وزارة العدل

قالت في بيان، ان التحقيقات في قضية وفاة الشاب هي محط متابعة جدية من قبل المختص ويتابعها وزير العدل ضمن حدود أختصاصه مع الجهات القضائية المختصة وذلك لجلاء الحقيقة كاملة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وفقا للأصول .



وأشار البيان إلى أن وزير العدل على يقين بأن القضاء مصمم على متابعة هذا الملف تردد و بعيدا عن اي تدخلات مهما كانت طبيعتها.

