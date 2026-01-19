توقيف صحافي في المطار.. والسبب "زيارة لفلسطين"!

أوقف الصحافي السوري والمدافع عن حقوق الإنسان غياث الجندي لمدة 24 ساعة في مطار الدولي قبل ترحيله، بعدما قدم لمتابعة رحلته من إلى .



الجندي الذي يحمل الجنسية أيضاً وكان دخل في تشرين الثاني الماضي بدون أن يتم توقيفه، أعلن في منشور له إنه "تم ترحيله من لبنان بعد احتجاز بشروط ليست بالجيدة بسبب اكتشافهم زيارتي لفلسطين منذ 3 سنوات"، وأضاف: " طلعنا اذا معنا باسبورت من أصل عربي ممنوع ندخل بس اذا كنت أوروبي أصلي ومعك نفس الباسبورت فيك تفوت لبنان وفلسطين وطبعا كلنا منتذكر انه في صحفي إسرائيلي فات علبنان من شي سنة بهالطريقة".