تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
12
o
بيروت
9
o
طرابلس
12
o
صور
10
o
جبيل
11
o
صيدا
14
o
جونية
10
o
النبطية
2
o
زحلة
-2
o
بعلبك
-4
o
بشري
6
o
بيت الدين
-1
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
إلى المواطنين.. تحذير بشأن الألبان والأجبان من وزارة الزراعة
Lebanon 24
19-01-2026
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدرَت
وزارة الزراعة
بياناً تحذيرياً بشأن انتشار منتجات غذائية تُباع على أنها مشتقات حليب، في حين أنها تحتوي على زيوت نباتية مصنّعة بدلاً من الحليب الطبيعي، حرصاً على حماية الصحة العامة وضمان سلامة الغذاء في الأسواق
اللبنانية
".
وأكدت الوزارة أن "هذه الظاهرة تفاقمت في الآونة الأخيرة، ما دفعها إلى إصدار القرار رقم 728/1 بتاريخ 4 كانون الأول 2025 المتعلّق بـ "تنظيم تعبئة وتوضيب وعرض الحليب ومنتجاته"، بهدف ضبط تسويق منتجات الحليب والتمييز الواضح بينها وبين المحضّرات الغذائية المصنّعة بالزيت النباتي.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن "الحليب الطبيعي ومشتقاته يشكّل مصدراً أساسياً للبروتينات، الكالسيوم، والفيتامينات المهمة لنمو العظام ودعم المناعة، ولا سيما للأطفال واليافعين"، وأضافت: "أما المنتجات المصنّعة بالزيوت النباتية أبرزها زيت النخيل المهدرج، فإنها قد تشبه الأجبان والألبان في الشكل فقط، لكنها تفتقر إلى القيمة الغذائية الحقيقية، وتحتوي على دهون مشبعة صناعياً، تُضاف إليها نكهات هات ومكثفات ونشويات، وتُباع عادة بأسعار منخفضة مقابل جودة غذائية متدنية".
ويفرض القرار 728/1 جملة من الإجراءات لحماية المستهلك، أبرزها:
- اعتماد تسمية "مُحضّر غذائي بالزيت النباتي" بشكل واضح، ومنع استخدام أي عبارات أو صور توحي بأنها منتجات حليب.
- الفصل بين منتجات الحليب والمحضّرات النباتية عند عرضها في
نقاط البيع
.
- منع إنتاج هذه المواد بعبوات كبيرة بغرض بيعها مقسّمة دون بطاقة غذائية كاملة".
وفي الختام، دعت وزارة الزراعة، إلى "قراءة الملصقات بعناية والتأكد من المكونات قبل الشراء، والامتناع عن استهلاك المحضّرات النباتية كبديل عن الحليب الطبيعي وخاصة لدى الأطفال، عدم شراء المنتجات التي تُباع بالفلت أو دون بطاقة واضحة".
وأكدت الوزارة "التزامها بمراقبة الأسواق وتطبيق القرار حرصًا على سلامة الغذاء، مشددة على أنّ الأرخص ليس دائماً الأنسب، وأنّ الصحة لا تُقدّر بثمن".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الزراعة تطمئن المواطنين: الحمى القلاعية لا تنتقل إلى الإنسان
Lebanon 24
وزارة الزراعة تطمئن المواطنين: الحمى القلاعية لا تنتقل إلى الإنسان
20/01/2026 10:10:40
20/01/2026 10:10:40
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما أعلنته وزارة الزراعة بشأن الضبع المخطط
Lebanon 24
هذا ما أعلنته وزارة الزراعة بشأن الضبع المخطط
20/01/2026 10:10:40
20/01/2026 10:10:40
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الزراعة تحذر: التهريب يهدد صحة اللبنانيين والمزارعين
Lebanon 24
وزارة الزراعة تحذر: التهريب يهدد صحة اللبنانيين والمزارعين
20/01/2026 10:10:40
20/01/2026 10:10:40
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الزراعة: أكثر من 45 ألف مزارع استفادوا من برامج الدعم بين آذار وكانون الأول 2025
Lebanon 24
وزارة الزراعة: أكثر من 45 ألف مزارع استفادوا من برامج الدعم بين آذار وكانون الأول 2025
20/01/2026 10:10:40
20/01/2026 10:10:40
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
إقتصاد
وزارة الزراعة
نقاط البيع
اللبنانية
اليافعي
التزام
الظاهر
ألبان
تابع
قد يعجبك أيضاً
"شو البديل؟".. المقاطعة ترسم خريطة براندات لبنانية بنكهة عالمية
Lebanon 24
"شو البديل؟".. المقاطعة ترسم خريطة براندات لبنانية بنكهة عالمية
02:30 | 2026-01-20
20/01/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية ضربت لبنان ليلا.. وهذه قوتها
Lebanon 24
هزة أرضية ضربت لبنان ليلا.. وهذه قوتها
03:06 | 2026-01-20
20/01/2026 03:06:42
Lebanon 24
Lebanon 24
شمال الليطاني… معركة "السيادة الحاسمة"
Lebanon 24
شمال الليطاني… معركة "السيادة الحاسمة"
03:00 | 2026-01-20
20/01/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد نيله جائزة "نوابغ العرب 2025".. عون هنّأ داغر
Lebanon 24
بعد نيله جائزة "نوابغ العرب 2025".. عون هنّأ داغر
02:57 | 2026-01-20
20/01/2026 02:57:33
Lebanon 24
Lebanon 24
جريح في الغارة الإسرائيلية ليلا على زبقين
Lebanon 24
جريح في الغارة الإسرائيلية ليلا على زبقين
02:47 | 2026-01-20
20/01/2026 02:47:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إلى المواطنين.. تحذير بشأن الألبان والأجبان من وزارة الزراعة
Lebanon 24
إلى المواطنين.. تحذير بشأن الألبان والأجبان من وزارة الزراعة
12:00 | 2026-01-19
19/01/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراءات.. ماذا يجري داخل "حزب الله" ولماذا يتمسك بـ"شمال الليطاني"؟
Lebanon 24
إجراءات.. ماذا يجري داخل "حزب الله" ولماذا يتمسك بـ"شمال الليطاني"؟
13:00 | 2026-01-19
19/01/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار غزيرة… هل نجا لبنان من شبح الجفاف؟
Lebanon 24
أمطار غزيرة… هل نجا لبنان من شبح الجفاف؟
14:18 | 2026-01-19
19/01/2026 02:18:43
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية تضرب إسرائيل.. وهذه قوتها
Lebanon 24
هزة أرضية تضرب إسرائيل.. وهذه قوتها
09:33 | 2026-01-19
19/01/2026 09:33:57
Lebanon 24
Lebanon 24
من وزيرة التربية.. تصريح جديد بشأن "عطلة المدارس" بسبب العاصفة
Lebanon 24
من وزيرة التربية.. تصريح جديد بشأن "عطلة المدارس" بسبب العاصفة
13:23 | 2026-01-19
19/01/2026 01:23:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:30 | 2026-01-20
"شو البديل؟".. المقاطعة ترسم خريطة براندات لبنانية بنكهة عالمية
03:06 | 2026-01-20
هزة أرضية ضربت لبنان ليلا.. وهذه قوتها
03:00 | 2026-01-20
شمال الليطاني… معركة "السيادة الحاسمة"
02:57 | 2026-01-20
بعد نيله جائزة "نوابغ العرب 2025".. عون هنّأ داغر
02:47 | 2026-01-20
جريح في الغارة الإسرائيلية ليلا على زبقين
02:38 | 2026-01-20
ملف "أبو عمر" تابع.. عريمط أمام القضاء مجددا
فيديو
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
20/01/2026 10:10:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
20/01/2026 10:10:40
Lebanon 24
Lebanon 24
سيكون منافسا قويا.. Oppo تطلق هاتفا جديدا هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
سيكون منافسا قويا.. Oppo تطلق هاتفا جديدا هذه مواصفاته (فيديو)
03:06 | 2026-01-16
20/01/2026 10:10:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24