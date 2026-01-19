تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

إلى المواطنين.. تحذير بشأن الألبان والأجبان من وزارة الزراعة

Lebanon 24
19-01-2026 | 12:00
A-
A+
إلى المواطنين.. تحذير بشأن الألبان والأجبان من وزارة الزراعة
إلى المواطنين.. تحذير بشأن الألبان والأجبان من وزارة الزراعة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أصدرَت وزارة الزراعة بياناً تحذيرياً بشأن انتشار منتجات غذائية تُباع على أنها مشتقات حليب، في حين أنها تحتوي على زيوت نباتية مصنّعة بدلاً من الحليب الطبيعي، حرصاً على حماية الصحة العامة وضمان سلامة الغذاء في الأسواق اللبنانية".

وأكدت الوزارة أن "هذه الظاهرة تفاقمت في الآونة الأخيرة، ما دفعها إلى إصدار القرار رقم 728/1 بتاريخ 4 كانون الأول 2025 المتعلّق بـ "تنظيم تعبئة وتوضيب وعرض الحليب ومنتجاته"، بهدف ضبط تسويق منتجات الحليب والتمييز الواضح بينها وبين المحضّرات الغذائية المصنّعة بالزيت النباتي.
 

وأوضحت الوزارة في بيانها أن "الحليب الطبيعي ومشتقاته يشكّل مصدراً أساسياً للبروتينات، الكالسيوم، والفيتامينات المهمة لنمو العظام ودعم المناعة، ولا سيما للأطفال واليافعين"، وأضافت: "أما المنتجات المصنّعة بالزيوت النباتية أبرزها زيت النخيل المهدرج، فإنها قد تشبه الأجبان والألبان في الشكل فقط، لكنها تفتقر إلى القيمة الغذائية الحقيقية، وتحتوي على دهون مشبعة صناعياً، تُضاف إليها نكهات هات ومكثفات ونشويات، وتُباع عادة بأسعار منخفضة مقابل جودة غذائية متدنية".


ويفرض القرار 728/1 جملة من الإجراءات لحماية المستهلك، أبرزها:


- اعتماد تسمية "مُحضّر غذائي بالزيت النباتي" بشكل واضح، ومنع استخدام أي عبارات أو صور توحي بأنها منتجات حليب.


- الفصل بين منتجات الحليب والمحضّرات النباتية عند عرضها في نقاط البيع.


- منع إنتاج هذه المواد بعبوات كبيرة بغرض بيعها مقسّمة دون بطاقة غذائية كاملة".


وفي الختام، دعت وزارة الزراعة، إلى "قراءة الملصقات بعناية والتأكد من المكونات قبل الشراء، والامتناع عن استهلاك المحضّرات النباتية كبديل عن الحليب الطبيعي وخاصة لدى الأطفال، عدم شراء المنتجات التي تُباع بالفلت أو دون بطاقة واضحة".


وأكدت الوزارة "التزامها بمراقبة الأسواق وتطبيق القرار حرصًا على سلامة الغذاء، مشددة على أنّ الأرخص ليس دائماً الأنسب، وأنّ الصحة لا تُقدّر بثمن".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الزراعة تطمئن المواطنين: الحمى القلاعية لا تنتقل إلى الإنسان
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 10:10:40 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما أعلنته وزارة الزراعة بشأن الضبع المخطط
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 10:10:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الزراعة تحذر: التهريب يهدد صحة اللبنانيين والمزارعين
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 10:10:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الزراعة: أكثر من 45 ألف مزارع استفادوا من برامج الدعم بين آذار وكانون الأول 2025
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 10:10:40 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

وزارة الزراعة

نقاط البيع

اللبنانية

اليافعي

التزام

الظاهر

ألبان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:30 | 2026-01-20
Lebanon24
03:06 | 2026-01-20
Lebanon24
03:00 | 2026-01-20
Lebanon24
02:57 | 2026-01-20
Lebanon24
02:47 | 2026-01-20
Lebanon24
02:38 | 2026-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24