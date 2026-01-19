في الجنوب.. قصف إسرائيلي يطالُ اللبونة ومسيرة تُلقي "قنبلة" في البستان

استهدف العدو ، مساء الإثنين، بواسطة ، المنطقة الواقعة بين واللبونة في .



وقالت مصادر ميدانية إنَّ صوت انفجار القذيفة المدفعية تردّدت أصداؤه في مُختلف قرى البلدات المجاورة للمكان المُستهدف.

كذلك، أفيد بأن طائرة مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية باتجاه أحد المواطنين في بلدة البستان - جنوب .