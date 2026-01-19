"تجمع المعلمين الديموقراطيين": للالتزام بقرارات روابط التعليم الرسمي

أعلن قطاع المعلمين في التعليم الرسمي في "تجمع المعلمين الديموقراطيين - قطاع التعليم في الديموقراطي"، في بيان، "تأييده التام، لتحركات روابط أساتذة التعليم الرسمي الاساسي والثانوي والمهني".





كذلك، دعا التجمع "الأعضاء والاصدقاء، إلى الالتزام التام ، بقرارات الروابط ، من اجل تحقيق مطالبنا المشروعة والمحقة والعادلة والمزمنة".





أيضاً، طالب التجمع "جميع المعلمين بالالتفاف حول الروابط، كإطار نقابي منظم، لنضالنا المطلبي"، مؤكداً "متابعة الحراك النقابي، والمشاركة في جميع أشكال التحرك المطلبي، من إضرابات واعتصامات وتظاهرات، امام مقرات والحكومة".

