تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

تورّط بجريمة قتل و "قوى الأمن" أوقفته.. شاهدوا صورته

Lebanon 24
19-01-2026 | 14:48
A-
A+
تورّط بجريمة قتل و قوى الأمن أوقفته.. شاهدوا صورته
تورّط بجريمة قتل و قوى الأمن أوقفته.. شاهدوا صورته photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 
"في إطار العمليات اليومية التي تقوم بها قوى الأمن لملاحقة المطلوبين للقضاء، وخصوصا الخطرين منهم في مختلف المناطق اللبنانية، وتحديد أماكن تواجدهم وتوقيفهم، وبنتيجة الجهود الميدانية، والاستقصاءات والتحريات التي تقوم بها القطعات المختصة في شعبة المعلومات، تمكنت من تحديد مكان تواجد أحدهم، وهو المدعو م. ك. (مواليد عام 1967، لبناني)، المطلوب للقضاء بجريمة قتل حصلت بتاريخ 27-08-2025، في محلة شكا.
 


بتاريخ 15-01-2026 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفذت دوريات الشعبة مداهمة لمكان تواجده، حيث تم توقيفه بعملية خاطفه في محلة أنفه. وتبين وجود مذكرة توقيف غيابية صادرة بحقه.  أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قوى الأمن توقف مطلوبًا للقضاء بجرائم سرقة في الباروك
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 10:11:48 Lebanon 24 Lebanon 24
شاهدوا صورة قمر "ستارلينك" المعطل قبل احتراقه في الغلاف الجوي
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 10:11:48 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنة وأجبان فاسدة.. شاهدوا ما ضبطته قوى الأمن (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 10:11:48 Lebanon 24 Lebanon 24
يسرا تستأنف تصوير فيلم "بنات فاتن" بعد توقف طويل
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 10:11:48 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

قوى الأمن الداخلي

المديرية العامة

شعبة المعلومات

شعبة العلاقات

مديرية ال

اللبنانية

القضاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:30 | 2026-01-20
Lebanon24
03:06 | 2026-01-20
Lebanon24
03:00 | 2026-01-20
Lebanon24
02:57 | 2026-01-20
Lebanon24
02:47 | 2026-01-20
Lebanon24
02:38 | 2026-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24