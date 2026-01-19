تورّط بجريمة قتل و "قوى الأمن" أوقفته.. شاهدوا صورته

صدر عن ـ العامة بلاغ جاء فيه:

"في إطار العمليات اليومية التي تقوم بها قوى الأمن لملاحقة المطلوبين للقضاء، وخصوصا الخطرين منهم في مختلف المناطق ، وتحديد أماكن تواجدهم وتوقيفهم، وبنتيجة الجهود الميدانية، والاستقصاءات والتحريات التي تقوم بها القطعات المختصة في ، تمكنت من تحديد مكان تواجد أحدهم، وهو المدعو م. ك. (مواليد عام 1967، لبناني)، المطلوب للقضاء بجريمة قتل حصلت بتاريخ 27-08-2025، في محلة شكا.





بتاريخ 15-01-2026 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفذت دوريات الشعبة مداهمة لمكان تواجده، حيث تم توقيفه بعملية خاطفه في محلة أنفه. وتبين وجود مذكرة توقيف غيابية صادرة بحقه. أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناء على إشارة ".