في منطقة لبنانية.. عطلٌ يصيب محطة لـأوجيرو

أعلنت شركة " "، أنّ عطلاً طرأ في سنترال انطلياس ما أدّى إلى توقف الصوتية في المنطقة المذكورة.







وذكرت الشركة أنّ "فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة القصوى".

