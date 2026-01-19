تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
12
o
بيروت
9
o
طرابلس
12
o
صور
10
o
جبيل
11
o
صيدا
14
o
جونية
10
o
النبطية
2
o
زحلة
-2
o
بعلبك
-4
o
بشري
6
o
بيت الدين
-1
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
عن "القطار" في لبنان.. إليكم ما أعلنه وزير الأشغال
Lebanon 24
19-01-2026
|
16:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن وزير الأشغال العامة والنقل
فايز رسامني
عن وجود فكرة لإعادة تشغيل خط سكة الحديد من
بيروت
إلى
جونية
، لكنه أشار إلى أنَّ "الطريق البحرية المستخدمة حالياً من السيارات تُعد من أملاك السكك، وإقفالها مستحيل لما قد يسببه من ازدحام مروري"، مُعتبراً أنه "لا جدوى اقتصادية حالياً من تشغيل
القطار
في
لبنان
".
وفي حديثٍ عبر قناة الـ"
lbci
"، أشار إلى أن تعرفة "
تاكسي
المطار
" باتت رسمية وموحّدة ويمكن الاطلاع عليها عبر تطبيقات الوزارة، لافتاً على صعيد آخر إلى أنه من أولويات وزارة الأشغال في ملف السلامة المرورية العمل على وضع أسس لإنارة الطرقات.
وكشف رسامني أن نسبة حوادث السير مرتفعة، إذ تطال المشاة بنسبة 70% والدراجات النارية بنسبة 30%، إضافة إلى دور فقدان الإنارة في زيادة الحوادث.
مالياً، كشف أنه طالب في
مجلس الوزراء
بموازنة قدرها 800 مليون دولار ثم بمليار و200 مليون دولار في مجلس النواب، لكن لم يُخصَّص للوزارة سوى 200 مليون دولار فقط لكل لبنان.
كذلك، أشار رسامني إلى وجود نحو 12 ألف لوحة تسجيل مزوّرة بين الباصات الكبيرة والفانات الصغيرة، مؤكداً ضرورة إدخالها في إطار العمل الشرعي واستيعابها وتشغيلها بطريقة قانونية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
آخر تقرير إسرائيليّ عن "حرب لبنان".. إليكُم ما أعلنه
Lebanon 24
آخر تقرير إسرائيليّ عن "حرب لبنان".. إليكُم ما أعلنه
20/01/2026 10:12:51
20/01/2026 10:12:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بشرى من وزير العمل.. إليكم ما أعلنه
Lebanon 24
بشرى من وزير العمل.. إليكم ما أعلنه
20/01/2026 10:12:51
20/01/2026 10:12:51
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف جهزت وزارة "الأشغال" لاستقبال قداسة البابا بأمان كامل؟
Lebanon 24
كيف جهزت وزارة "الأشغال" لاستقبال قداسة البابا بأمان كامل؟
20/01/2026 10:12:51
20/01/2026 10:12:51
Lebanon 24
Lebanon 24
"مياه لبنان الجنوبي" تعلن توقف محطة الطيبة - النهر عن العمل
Lebanon 24
"مياه لبنان الجنوبي" تعلن توقف محطة الطيبة - النهر عن العمل
20/01/2026 10:12:51
20/01/2026 10:12:51
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
إقتصاد
الطريق البحري
مجلس الوزراء
طريق البحرية
إعادة تشغيل
قناة ال
المطار
بيروت
تابع
قد يعجبك أيضاً
"شو البديل؟".. المقاطعة ترسم خريطة براندات لبنانية بنكهة عالمية
Lebanon 24
"شو البديل؟".. المقاطعة ترسم خريطة براندات لبنانية بنكهة عالمية
02:30 | 2026-01-20
20/01/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية ضربت لبنان ليلا.. وهذه قوتها
Lebanon 24
هزة أرضية ضربت لبنان ليلا.. وهذه قوتها
03:06 | 2026-01-20
20/01/2026 03:06:42
Lebanon 24
Lebanon 24
شمال الليطاني… معركة "السيادة الحاسمة"
Lebanon 24
شمال الليطاني… معركة "السيادة الحاسمة"
03:00 | 2026-01-20
20/01/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد نيله جائزة "نوابغ العرب 2025".. عون هنّأ داغر
Lebanon 24
بعد نيله جائزة "نوابغ العرب 2025".. عون هنّأ داغر
02:57 | 2026-01-20
20/01/2026 02:57:33
Lebanon 24
Lebanon 24
جريح في الغارة الإسرائيلية ليلا على زبقين
Lebanon 24
جريح في الغارة الإسرائيلية ليلا على زبقين
02:47 | 2026-01-20
20/01/2026 02:47:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إلى المواطنين.. تحذير بشأن الألبان والأجبان من وزارة الزراعة
Lebanon 24
إلى المواطنين.. تحذير بشأن الألبان والأجبان من وزارة الزراعة
12:00 | 2026-01-19
19/01/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراءات.. ماذا يجري داخل "حزب الله" ولماذا يتمسك بـ"شمال الليطاني"؟
Lebanon 24
إجراءات.. ماذا يجري داخل "حزب الله" ولماذا يتمسك بـ"شمال الليطاني"؟
13:00 | 2026-01-19
19/01/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار غزيرة… هل نجا لبنان من شبح الجفاف؟
Lebanon 24
أمطار غزيرة… هل نجا لبنان من شبح الجفاف؟
14:18 | 2026-01-19
19/01/2026 02:18:43
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية تضرب إسرائيل.. وهذه قوتها
Lebanon 24
هزة أرضية تضرب إسرائيل.. وهذه قوتها
09:33 | 2026-01-19
19/01/2026 09:33:57
Lebanon 24
Lebanon 24
من وزيرة التربية.. تصريح جديد بشأن "عطلة المدارس" بسبب العاصفة
Lebanon 24
من وزيرة التربية.. تصريح جديد بشأن "عطلة المدارس" بسبب العاصفة
13:23 | 2026-01-19
19/01/2026 01:23:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:30 | 2026-01-20
"شو البديل؟".. المقاطعة ترسم خريطة براندات لبنانية بنكهة عالمية
03:06 | 2026-01-20
هزة أرضية ضربت لبنان ليلا.. وهذه قوتها
03:00 | 2026-01-20
شمال الليطاني… معركة "السيادة الحاسمة"
02:57 | 2026-01-20
بعد نيله جائزة "نوابغ العرب 2025".. عون هنّأ داغر
02:47 | 2026-01-20
جريح في الغارة الإسرائيلية ليلا على زبقين
02:38 | 2026-01-20
ملف "أبو عمر" تابع.. عريمط أمام القضاء مجددا
فيديو
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
20/01/2026 10:12:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
20/01/2026 10:12:51
Lebanon 24
Lebanon 24
سيكون منافسا قويا.. Oppo تطلق هاتفا جديدا هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
سيكون منافسا قويا.. Oppo تطلق هاتفا جديدا هذه مواصفاته (فيديو)
03:06 | 2026-01-16
20/01/2026 10:12:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24