Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

عن "القطار" في لبنان.. إليكم ما أعلنه وزير الأشغال

Lebanon 24
19-01-2026 | 16:29
عن القطار في لبنان.. إليكم ما أعلنه وزير الأشغال
عن القطار في لبنان.. إليكم ما أعلنه وزير الأشغال photos 0
أعلن وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني عن وجود فكرة لإعادة تشغيل خط سكة الحديد من بيروت إلى جونية، لكنه أشار إلى أنَّ "الطريق البحرية المستخدمة حالياً من السيارات تُعد من أملاك السكك، وإقفالها مستحيل لما قد يسببه من ازدحام مروري"، مُعتبراً أنه "لا جدوى اقتصادية حالياً من تشغيل القطار في لبنان".

وفي حديثٍ عبر قناة الـ"lbci"، أشار إلى أن تعرفة "تاكسي المطار" باتت رسمية وموحّدة ويمكن الاطلاع عليها عبر تطبيقات الوزارة، لافتاً على صعيد آخر إلى أنه من أولويات وزارة الأشغال في ملف السلامة المرورية العمل على وضع أسس لإنارة الطرقات.

وكشف رسامني أن نسبة حوادث السير مرتفعة، إذ تطال المشاة بنسبة 70% والدراجات النارية بنسبة 30%، إضافة إلى دور فقدان الإنارة في زيادة الحوادث.

مالياً، كشف أنه طالب في مجلس الوزراء بموازنة قدرها 800 مليون دولار ثم بمليار و200 مليون دولار في مجلس النواب، لكن لم يُخصَّص للوزارة سوى 200 مليون دولار فقط لكل لبنان.

كذلك، أشار رسامني إلى وجود نحو 12 ألف لوحة تسجيل مزوّرة بين الباصات الكبيرة والفانات الصغيرة، مؤكداً ضرورة إدخالها في إطار العمل الشرعي واستيعابها وتشغيلها بطريقة قانونية.
