تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

تجميد اتفاق وقف النار و"الميكانيزم" تمهيدا لصيغة جديدة

Lebanon 24
19-01-2026 | 22:35
A-
A+
تجميد اتفاق وقف النار والميكانيزم تمهيدا لصيغة جديدة
تجميد اتفاق وقف النار والميكانيزم تمهيدا لصيغة جديدة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتبت سابين عويس في" النهار": هل كان الضغط الأميركي – الإسرائيلي على لبنان لتعيين عضو مدني في لجنة “الميكانيزم” خطوة مقصودة لدفع لبنان، إلى مزيد من التنازلات على طريق الاستدراج خطوة خطوة، من أجل الجلوس إلى الطاولة والتفاوض على اتفاق جديد؟ 

كل المؤشرات التي سجلتها الأيام القليلة الماضية تعزز هذا الانطباع، وكلها مؤشرات واضحة للطبخة الأميركية – الإسرائيلية الجاري إعدادها على نار هادئة لتعطيل عمل اللجنة، تمهيداً لنعيها بعد انتفاء دورها ومهماتها، أولاً، في ظل النية الواضحة عند تل أبيب – ولا تخالفها واشنطن – لإسقاط اتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع في السابع والعشرين من تشرين الثاني 2024.

المؤكد وفق المعلومات المتوافرة أن لا اجتماع للجنة حالياً، لا قريباً ولا في موعد يُحدد لاحقاً، في ظل عمل خفي بإسقاط الاتفاق عبر امتناع كامل لإسرائيل عن تطبيقه. والمعلوم أن إسرائيل عندما وافقت على الاتفاق فعلت ذلك على قاعدة أن “حزب الله” لن يوافق، وقد جاءت موافقته مفاجأة لها ولواشنطن. حتى إن التزام الحزب بنود الاتفاق لا يزال يشكل مفاجأة في ظل استمرار قيادته بإنكار ذلك ورفض تسليم السلاح.

أمام هذه المشهدية، مجموعة تساؤلات تطرح يمكن إيرادها كالآتي:

هل يدفع الضغط الأميركي – الإسرائيلي الدولة اللبنانية إلى السير باتفاق جديد؟ وما ستكون طبيعته؟

هل انتهى فعلاً الدور الأممي في لبنان بانسحاب “اليونيفيل”، وخلت الساحة للدور الأميركي حصراً، أو أقله للرعاية الأميركية التي يمكن أن تترجم دوراً أوروبياً مشروطاً؟

هل يستند الاتفاق الجديد إلى اتفاقية الهدنة الموقعة عام 1949، بحيث يُصار إلى تعديلها وتحديثها نحو اتفاق عدم اعتداء يكون بمثابة شكل من أشكال الهدنة؟

المؤكد وفق المعلومات أن لبنان يسير نحو اتفاق جديد، وإن لم تتبلور ملامحه بعد. ذلك أن كل المؤشرات تتقاطع حول التوطئة لقرار جديد يبدأ ربما من مجلس الأمن لتسليم قوات جديدة حفظ الأمن، وذلك بعدما أعلنت دول أوروبية عدة رغبتها في البقاء والاستمرار في مهماتها. قد يحصل ذلك عبر قرار أممي أو حتى أوروبي بحت صادر عن الاتحاد الأوروبي برعاية وغطاء أميركيين.

والواقع أن مصلحة لبنان تقتضي الحفاظ على المظلة الأممية، بحيث يكون أي وجود لأي قوات أوروبية أو متعددة الجنسية تحت الراية الأممية.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن رئيس الجمهورية كان أعطى إشارات في هذا السياق في حديثه التلفزيوني الأخير.

ولا يُستبعد أن يكون البحث في تعديل اتفاقية الهدنة جدياً جداً لتكون البديل من اتفاق وقف النار.

أما “الميكانيزم”، فقد تبلغ لبنان عبر القنوات الدبلوماسية أنه لم يعد هناك رغبة في استمرار عملها، وأن على لبنان أن يدرس جدياً مقترح التفاوض مع إسرائيل على مستوى وزاري برعاية أميركية.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حماس: مستعدون لمناقشة مسألة تجميد أسلحتنا أو تخزينها ضمن اتفاق وقف إطلاق النار
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 10:13:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"الميكانيزم" وسيناريو تنفيذ اتفاق وقف النار
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 10:13:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"تمدين" لجنة "الميكانيزم" مقدمة لحلّ شامل أم تجميد لحرب محتملة؟
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 10:13:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تجميد اجتماعات "الميكانيزم" حتى الشهر المقبل
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 10:13:50 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

الإسرائيلية

مجلس الأمن

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

الجمهوري

الأوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:30 | 2026-01-20
Lebanon24
03:06 | 2026-01-20
Lebanon24
03:00 | 2026-01-20
Lebanon24
02:57 | 2026-01-20
Lebanon24
02:47 | 2026-01-20
Lebanon24
02:38 | 2026-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24