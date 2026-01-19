"انقلاب" في الناقورة

وتتقاطع مع ، لجهة الشكوى من حركة «الميكانيزم»، إذ ترى فيها بطئاً شديداً وترهلاً لا يتناسب مع الإيقاع السريع الذي يتصف به سلوك إدارة ترامبفي تعاطيها مع الملفات. وفي الواقع، تُفضّل هذه الإدارة منطق الصفقات المباشرة والقوية على المفاوضات التقنية الطويلة.مأزق لبنان في هذه المسألة يكمن في أنّ لا خيار أمامه: إمّا الانتحار بالرفض وتحمّل العواقب، أي استمرار في شمال الليطاني بلا غطاء دولي يحمي الجيش أو المدنيّين، وإمّا القبول به، ما يعني دخول لبنان في مسار «انتداب أمني مقنّع» تُديره واشنطن والإسرائيليّون. وفي عبارة أكثر دقة، ستستغل إسرائيل الحصار الذي تفرضه واشنطن علىلبنان، والذي يحول دون حصوله على المساعدات التي يحتاج إليها بإلحاح. وتحت وطأة النار المفتوحة، في جنوب الليطاني وشماله، على لبنان أن يتوقع مفاوضات قاسية، تُملَى عليه خلالها شروط سياسية واقتصادية وأمنية قد يَصعُب عليه رفضها.