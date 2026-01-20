إقفال كافة مراكز الأونروا داخل مخيم البداوي.. إليكم السبب

أقدمت عائلة الراحل على إقفال كافة مراكز وتشغيل اللاجئين (الأونروا) داخل مخيم البداوي، وذلك في خطوة احتجاجية على التأخير الحاصل في تسليم المتورطين في قتله إلى اللبناني، وفق ما أفادت مندوبة " ".وأكدت العائلة أن هذه الخطوة جاءت بعد استنفاد كافة المساعي تعبيرًا عن رفضها لما وصفته بالمماطلة في تحقيق العدالة، مطالبة الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية.