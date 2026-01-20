تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
12
o
بيروت
9
o
طرابلس
12
o
صور
10
o
جبيل
11
o
صيدا
14
o
جونية
10
o
النبطية
2
o
زحلة
-2
o
بعلبك
-4
o
بشري
6
o
بيت الدين
-1
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
مرقص يلتقي الجالية اللبنانية في الأردن
Lebanon 24
20-01-2026
|
01:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقامت سفيرة
لبنان
في الأردن بريجيت طوق حفل استقبال على شرف وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص الذي يزور عمّان في إطار منتدى الاعلام والديبلوماسية والاستثمار، وذلك في مقر السفارة
اللبنانية
في العاصمة الأردنية عمان، بحضور عدد من أبناء الجالية حيث استمع الوزير إلى تطلعاتهم، مؤكّداً " الدور الحيوي الذي يضطلعون به في دعم لبنان والحفاظ على صورته في الخارج".
وبعد أن عرض الوزير مرقص في كلمته جهود الحكومة وعمل وزارة الاعلام، شدّد على "ارساء حقوق أبناء الجالية بما يحفظ مكانتهم كشركاء دائمين في مسيرة النهوض"، مضيفاً أن "الجالية اللبنانية في الخارج حاضرة دوماً في ضمير رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وفي عمل الحكومة لاسيما لجهة توفير وتسهيل اقتراعهم".
من جهتها، رحّبت السفيرة طوق بالوزير مرقص، معتبرة أن زيارته "تعكس حرص
الدولة اللبنانية
على تعزيز التواصل مع الجاليات اللبنانية في الخارج، والاستماع مباشرة إلى همومها وتطلعاتها، بما يرسّخ الروابط الوطنية ويعزّز صورة لبنان في الخارج".
وعلى هامش زيارته للأردن، منح المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام ومؤسسة Lighthouse Arab World الوزير مرقص درعاً تكريميًة تقديرًا لمشاركته في حفل إطلاق النسخة العربية المدبلجة للمسلسل العالمي "The Chosen" برعاية رئيسة "مهرجان عمّان السينمائي الدولي" الأميرة ريم علي. (الوكالة الوطنية للإعلام)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وفد الجالية اللبنانية في غينيا يهنئ الرئيس دومبويا بانتخابه
Lebanon 24
وفد الجالية اللبنانية في غينيا يهنئ الرئيس دومبويا بانتخابه
20/01/2026 10:15:04
20/01/2026 10:15:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بحث أوضاع الجالية ونشاطات ثقافية في لقاء الجامعة اللبنانية الثقافية مع السفيرة الخولي
Lebanon 24
بحث أوضاع الجالية ونشاطات ثقافية في لقاء الجامعة اللبنانية الثقافية مع السفيرة الخولي
20/01/2026 10:15:04
20/01/2026 10:15:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أبو الحسن يختتم زيارته للكويت بلقاء وزير الخارجية ويثمن دعم الجالية اللبنانية
Lebanon 24
أبو الحسن يختتم زيارته للكويت بلقاء وزير الخارجية ويثمن دعم الجالية اللبنانية
20/01/2026 10:15:04
20/01/2026 10:15:04
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا وضع الجالية اللبنانية في فنزويلا
Lebanon 24
هذا وضع الجالية اللبنانية في فنزويلا
20/01/2026 10:15:04
20/01/2026 10:15:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الوكالة الوطنية للإعلام
الدولة اللبنانية
الوطنية للإعلام
الوكالة الوطنية
الجمهوري
من جهته
جمهورية
تابع
قد يعجبك أيضاً
هزة أرضية ضربت لبنان ليلا.. وهذه قوتها
Lebanon 24
هزة أرضية ضربت لبنان ليلا.. وهذه قوتها
03:06 | 2026-01-20
20/01/2026 03:06:42
Lebanon 24
Lebanon 24
شمال الليطاني… معركة "السيادة الحاسمة"
Lebanon 24
شمال الليطاني… معركة "السيادة الحاسمة"
03:00 | 2026-01-20
20/01/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد نيله جائزة "نوابغ العرب 2025".. عون هنّأ داغر
Lebanon 24
بعد نيله جائزة "نوابغ العرب 2025".. عون هنّأ داغر
02:57 | 2026-01-20
20/01/2026 02:57:33
Lebanon 24
Lebanon 24
جريح في الغارة الإسرائيلية ليلا على زبقين
Lebanon 24
جريح في الغارة الإسرائيلية ليلا على زبقين
02:47 | 2026-01-20
20/01/2026 02:47:02
Lebanon 24
Lebanon 24
ملف "أبو عمر" تابع.. عريمط أمام القضاء مجددا
Lebanon 24
ملف "أبو عمر" تابع.. عريمط أمام القضاء مجددا
02:38 | 2026-01-20
20/01/2026 02:38:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إلى المواطنين.. تحذير بشأن الألبان والأجبان من وزارة الزراعة
Lebanon 24
إلى المواطنين.. تحذير بشأن الألبان والأجبان من وزارة الزراعة
12:00 | 2026-01-19
19/01/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراءات.. ماذا يجري داخل "حزب الله" ولماذا يتمسك بـ"شمال الليطاني"؟
Lebanon 24
إجراءات.. ماذا يجري داخل "حزب الله" ولماذا يتمسك بـ"شمال الليطاني"؟
13:00 | 2026-01-19
19/01/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار غزيرة… هل نجا لبنان من شبح الجفاف؟
Lebanon 24
أمطار غزيرة… هل نجا لبنان من شبح الجفاف؟
14:18 | 2026-01-19
19/01/2026 02:18:43
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية تضرب إسرائيل.. وهذه قوتها
Lebanon 24
هزة أرضية تضرب إسرائيل.. وهذه قوتها
09:33 | 2026-01-19
19/01/2026 09:33:57
Lebanon 24
Lebanon 24
من وزيرة التربية.. تصريح جديد بشأن "عطلة المدارس" بسبب العاصفة
Lebanon 24
من وزيرة التربية.. تصريح جديد بشأن "عطلة المدارس" بسبب العاصفة
13:23 | 2026-01-19
19/01/2026 01:23:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:06 | 2026-01-20
هزة أرضية ضربت لبنان ليلا.. وهذه قوتها
03:00 | 2026-01-20
شمال الليطاني… معركة "السيادة الحاسمة"
02:57 | 2026-01-20
بعد نيله جائزة "نوابغ العرب 2025".. عون هنّأ داغر
02:47 | 2026-01-20
جريح في الغارة الإسرائيلية ليلا على زبقين
02:38 | 2026-01-20
ملف "أبو عمر" تابع.. عريمط أمام القضاء مجددا
02:36 | 2026-01-20
تحويل للسير من نهر إبراهيم باتجاه المدفون ليلاً... إليكم المواعيد
فيديو
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
20/01/2026 10:15:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
20/01/2026 10:15:04
Lebanon 24
Lebanon 24
سيكون منافسا قويا.. Oppo تطلق هاتفا جديدا هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
سيكون منافسا قويا.. Oppo تطلق هاتفا جديدا هذه مواصفاته (فيديو)
03:06 | 2026-01-16
20/01/2026 10:15:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24