تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مرقص يلتقي الجالية اللبنانية في الأردن

Lebanon 24
20-01-2026 | 01:00
A-
A+
مرقص يلتقي الجالية اللبنانية في الأردن
مرقص يلتقي الجالية اللبنانية في الأردن photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أقامت سفيرة لبنان في الأردن بريجيت طوق حفل استقبال على شرف وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص الذي يزور عمّان في إطار منتدى الاعلام والديبلوماسية والاستثمار، وذلك في مقر السفارة اللبنانية في العاصمة الأردنية عمان، بحضور عدد من أبناء الجالية حيث استمع الوزير إلى تطلعاتهم، مؤكّداً " الدور الحيوي الذي يضطلعون به في دعم لبنان والحفاظ على صورته في الخارج".

وبعد أن عرض الوزير مرقص في كلمته جهود الحكومة وعمل وزارة الاعلام، شدّد على "ارساء حقوق أبناء الجالية بما يحفظ مكانتهم كشركاء دائمين في مسيرة النهوض"، مضيفاً أن "الجالية اللبنانية في الخارج حاضرة دوماً في ضمير رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وفي عمل الحكومة لاسيما لجهة توفير وتسهيل اقتراعهم".

من جهتها، رحّبت السفيرة طوق بالوزير مرقص، معتبرة أن زيارته "تعكس حرص الدولة اللبنانية على تعزيز التواصل مع الجاليات اللبنانية في الخارج، والاستماع مباشرة إلى همومها وتطلعاتها، بما يرسّخ الروابط الوطنية ويعزّز صورة لبنان في الخارج".

وعلى هامش زيارته للأردن، منح المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام ومؤسسة Lighthouse Arab World الوزير مرقص درعاً تكريميًة تقديرًا لمشاركته في حفل إطلاق النسخة العربية المدبلجة للمسلسل العالمي "The Chosen" برعاية رئيسة "مهرجان عمّان السينمائي الدولي" الأميرة ريم علي. (الوكالة الوطنية للإعلام)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وفد الجالية اللبنانية في غينيا يهنئ الرئيس دومبويا بانتخابه
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 10:15:04 Lebanon 24 Lebanon 24
بحث أوضاع الجالية ونشاطات ثقافية في لقاء الجامعة اللبنانية الثقافية مع السفيرة الخولي
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 10:15:04 Lebanon 24 Lebanon 24
أبو الحسن يختتم زيارته للكويت بلقاء وزير الخارجية ويثمن دعم الجالية اللبنانية
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 10:15:04 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا وضع الجالية اللبنانية في فنزويلا
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 10:15:04 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية للإعلام

الدولة اللبنانية

الوطنية للإعلام

الوكالة الوطنية

الجمهوري

من جهته

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:06 | 2026-01-20
Lebanon24
03:00 | 2026-01-20
Lebanon24
02:57 | 2026-01-20
Lebanon24
02:47 | 2026-01-20
Lebanon24
02:38 | 2026-01-20
Lebanon24
02:36 | 2026-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24