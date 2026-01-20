مرقص يلتقي الجالية اللبنانية في الأردن

أقامت سفيرة في الأردن بريجيت طوق حفل استقبال على شرف وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص الذي يزور عمّان في إطار منتدى الاعلام والديبلوماسية والاستثمار، وذلك في مقر السفارة في العاصمة الأردنية عمان، بحضور عدد من أبناء الجالية حيث استمع الوزير إلى تطلعاتهم، مؤكّداً " الدور الحيوي الذي يضطلعون به في دعم لبنان والحفاظ على صورته في الخارج".



وبعد أن عرض الوزير مرقص في كلمته جهود الحكومة وعمل وزارة الاعلام، شدّد على "ارساء حقوق أبناء الجالية بما يحفظ مكانتهم كشركاء دائمين في مسيرة النهوض"، مضيفاً أن "الجالية اللبنانية في الخارج حاضرة دوماً في ضمير رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وفي عمل الحكومة لاسيما لجهة توفير وتسهيل اقتراعهم".



من جهتها، رحّبت السفيرة طوق بالوزير مرقص، معتبرة أن زيارته "تعكس حرص على تعزيز التواصل مع الجاليات اللبنانية في الخارج، والاستماع مباشرة إلى همومها وتطلعاتها، بما يرسّخ الروابط الوطنية ويعزّز صورة لبنان في الخارج".



وعلى هامش زيارته للأردن، منح المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام ومؤسسة Lighthouse Arab World الوزير مرقص درعاً تكريميًة تقديرًا لمشاركته في حفل إطلاق النسخة العربية المدبلجة للمسلسل العالمي "The Chosen" برعاية رئيسة "مهرجان عمّان السينمائي الدولي" الأميرة ريم علي. (الوكالة الوطنية للإعلام)

