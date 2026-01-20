تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

بِحجّة "تجربتها قبل شرائها".. توقيف عصابة سرقة الدراجات "الاحتيالية" (صورة)

Lebanon 24
20-01-2026 | 05:24
بِحجّة تجربتها قبل شرائها.. توقيف عصابة سرقة الدراجات الاحتيالية (صورة)
بِحجّة تجربتها قبل شرائها.. توقيف عصابة سرقة الدراجات الاحتيالية (صورة) photos 0
في عملية نوعية لمكافحة سرقات الدراجات الآلية، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن إلقاء القبض على أفراد عصابة محترفة نفذت نحو 15 عملية سرقة بطريقة احتيالية مبتكرة في مناطق واسعة من بيروت وجبل لبنان.

وكشفت التحقيقات أن أفراد العصابة كانوا يستهدفون المواطنين الراغبين ببيع دراجاتهم عبر الاتصال بهم هاتفياً، ثم يحضر أحد السارقين إلى منزل الضحية بحجة رغبته في الشراء، ويطلب "تجربة" الدراجة قبل دفع ثمنها، ليقوم فور استقلالها بالفرار بها إلى جهة مجهولة.

بنتيجة الاستقصاءات، أوقفت شعبة المعلومات كلاً من اللبناني (ع. أ. - مواليد 1998) في بعبدا، والسوري (م. ا. - مواليد 2000) في برج البراجنة، وضبطت بحوزة الأخير مواد مخدرة. وقد اعترف الموقوف الأول بتنفيذ السرقات في مناطق شملت: (طريق المطار، جل الديب، جونيه، أنطلياس، الرابية، خلدة، الدامور، وغيرها)، بينما اعترف الثاني بمهمة تأمين النقل للشريك وتسهيل العمليات.

بناءً على إشارة القضاء، عمّمت قوى الأمن صوري الموقوفين، ودعت الضحايا الذين وقعوا في فخ هذه العصابة إلى الحضور لمركز فرع معلومات جبل لبنان أو الاتصال على الرقم **01/513732** لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تستمر الملاحقة لتوقيف باقي المتورطين.
 


المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

قوى الأمن الداخلي

المديرية العامة

شعبة المعلومات

جبل لبنان.

جبل لبنان

جل الديب

المطار

