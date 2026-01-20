بِحجّة "تجربتها قبل شرائها".. توقيف عصابة سرقة الدراجات "الاحتيالية" (صورة)

في عملية نوعية لمكافحة سرقات الدراجات الآلية، أعلنت عن إلقاء القبض على أفراد عصابة محترفة نفذت نحو 15 عملية سرقة بطريقة احتيالية مبتكرة في مناطق واسعة من وجبل .



وكشفت التحقيقات أن أفراد العصابة كانوا يستهدفون المواطنين الراغبين ببيع دراجاتهم عبر الاتصال بهم هاتفياً، ثم يحضر أحد السارقين إلى منزل الضحية بحجة رغبته في الشراء، ويطلب "تجربة" الدراجة قبل دفع ثمنها، ليقوم فور استقلالها بالفرار بها إلى جهة مجهولة.



بنتيجة الاستقصاءات، أوقفت كلاً من اللبناني (ع. أ. - مواليد 1998) في ، والسوري (م. ا. - مواليد 2000) في برج البراجنة، وضبطت بحوزة الأخير مواد مخدرة. وقد اعترف الموقوف الأول بتنفيذ السرقات في مناطق شملت: (طريق ، ، ، أنطلياس، الرابية، خلدة، الدامور، وغيرها)، بينما اعترف الثاني بمهمة تأمين النقل للشريك وتسهيل العمليات.



بناءً على إشارة ، عمّمت قوى الأمن صوري الموقوفين، ودعت الضحايا الذين وقعوا في فخ هذه العصابة إلى الحضور لمركز فرع معلومات أو الاتصال على الرقم **01/513732** لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تستمر الملاحقة لتوقيف باقي المتورطين.





