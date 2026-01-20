من دافوس.. سلام يبحث مع "فليتشر" تعزيز المساعدات للمناطق المتضررة

التقى الدكتور ، على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس"، وكيل للشؤون الإنسانية ومنسّق الإغاثة الطارئة توم فليتشر.



تناول اللقاء عرضاً شاملاً للوضع الإنساني في ، مع التركيز على جراء الحرب، والمناطق التي تستضيف كثافة عالية من اللاجئين السوريين. كما بحث الجانبان سبل تعزيز التنسيق بين والحكومة ، لضمان استمرارية المساعدات وتوجيهها بما يخدم الأولويات الوطنية اللبنانية.



وشدد الطرفان خلال الاجتماع على ضرورة الانتقال التدريجي من مرحلة الاستجابة الطارئة إلى اعتماد مقاربات أكثر استدامة في التعامل مع الملف الإنساني.





