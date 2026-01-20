تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

ماذا بحثت لجنة الإدارة والعدل في جلسة اليوم؟

Lebanon 24
20-01-2026 | 06:12
ماذا بحثت لجنة الإدارة والعدل في جلسة اليوم؟
ماذا بحثت لجنة الإدارة والعدل في جلسة اليوم؟ photos 0
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة قبل ظهراليوم، برئاسة النائب جورج عدوان وحضور المقرر الخاص النائب بلال عبدالله والنواب الأعضاء : قبلان قبلان، حسين الحاج حسن، غازي زعيتر، علي خريس، مروان حمادة وعلي حسن خليل، ملحم خلف، أكرم شهيب، أمين شري وفراس حمدان. 



بدأت اللجنة جلستها بدرس اقتراح القانون الرامي الى تعديل القانون المنفذ في المرسوم رقم 3473 تاريخ 5/3/1960 وتعديلاته (تنظيم القضاء الدرزي)، بعد الاطلاع على الأسباب الموجبة وبعد الاستماع الى شرح من مقدم الاقتراح، الذي لفت الى الاوضاع غير الطبيعية في سير العمل الاداري في المحاكم المذهبية نظرا لعدم وجود اي رئيس قلم في اي منها موضحاً الواقع الاداري وما هو مرجو من الاقتراح قيد البحث في سبيل انتظام العمل الاداري في الاقلام.



وبدأت اللجنة أيضا بمناقشة مواد الاقتراح الذي يرمي الى تثبيت رؤساء الاقلام الذين مضى فترة زمنية على تكليفهم لا تقل عن ثلاث سنوات، ويجتازون مباراة تنظم لهذه الغاية، وبعد المناقشة والتداول بين السادة اعضاء اللجنة  اقرت اللجنة الاقتراح المذكور معدلاً باجماع السادة اعضاء اللجنة.



ودرست اللجنة اقتراح قانون يرمي الى انتخاب الهيئة الشرعية للمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى وانتخاب الرئيس ونائبيه وتعيين الهيئة التنفيذية وتعديل المادة 31 من قانون المجلس. بعد الاطلاع على الأسباب الموجبة وبعد الاستماع الى شرح من أحد مقدمي الاقتراح،  لافتا الى الحاجة لهذا التعديل. والبت في اقتراح قانون انتخاب الهيئة الشرعية للمجلس الشيعي الى جلسة لاحقة لمزيد من الدرس



بعد المناقشة والتداول بين السادة اعضاء اللجنة تبين ان الاقتراح بحاجة لمزيد من الدرس ومقارنة مواده مع احكام القانون الحالي، عليه قررت اللجنة تاجيل البت فيه الى جلسة لاحقة.



ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها  في الجلسة المقبلة.
