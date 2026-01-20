بشأن محطات المياه المخالفة على طول نهر الليطاني.. كتاب من وزارة الطاقة إلى "الداخلية"

وجهت والمياه كتابا إلى والبلديات، إستنادا إلى كتاب رقم 2311/ص تاريخ 27/08/2025، طلبت فيه تكليف المحافظين المعنيين بوجوب منع وإزالة محطات ضخ المياه المخالِفة وغير الحائزة على تراخيص قانونية على طول مجرى .



ويأتي هذا الإجراء نظراً لتزايد المخالفات المتمثلة بجرّ المياه وحفر الآبار العشوائية وتشغيل محطات ضخ غير مرخصة، وما ينتج عنها من تدهور في نوعية مياه نهر وعدم مطابقتها للمعايير الصحية المعتمدة، بما يشكّل خطراً على السلامة العامة وصحة المواطنين".

