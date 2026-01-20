تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

بشأن محطات المياه المخالفة على طول نهر الليطاني.. كتاب من وزارة الطاقة إلى "الداخلية"

Lebanon 24
20-01-2026 | 06:20
بشأن محطات المياه المخالفة على طول نهر الليطاني.. كتاب من وزارة الطاقة إلى الداخلية
وجهت وزارة الطاقة والمياه كتابا إلى وزارة الداخلية والبلديات، إستنادا إلى كتاب المصلحة الوطنية لنهر الليطاني رقم 2311/ص تاريخ 27/08/2025، طلبت فيه تكليف المحافظين المعنيين بوجوب منع وإزالة محطات ضخ المياه المخالِفة وغير الحائزة على تراخيص قانونية على طول مجرى نهر الليطاني.

ويأتي هذا الإجراء نظراً لتزايد المخالفات المتمثلة بجرّ المياه وحفر الآبار العشوائية وتشغيل محطات ضخ غير مرخصة، وما ينتج عنها من تدهور في نوعية مياه نهر الليطاني وعدم مطابقتها للمعايير الصحية المعتمدة، بما يشكّل خطراً على السلامة العامة وصحة المواطنين".
كتاب من مصلحة الليطاني إلى وزارة الزراعة
وزير الطاقة والمياه جو صدي: وصلنا تمويل من البنك الدولي لإعادة تأهيل محطة نهر البارد، إلى جانب ثلاث معامل كهرمائية
توقيف شخصين في البقاع بعد ريّ الذرة بمياه آسنة من نهر الليطاني
وزير الطاقة الأوكراني يقول إنه أبلغ رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تحضيرات روسية لتنفيذ لضرب منشآت الطاقة التي تضمن تشغيل محطات الطاقة النووية
لبنان

إقتصاد

المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

وزارة الداخلية

نهر الليطاني

وزارة الطاقة

المعن

طاني

زايد

