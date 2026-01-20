دريان أشاد بالدور الفاعل للمركز الإسلامي في خدمة المجتمع

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الفتوى وفدا من المركز الإسلامي - عائشة بكار برئاسة المهندس علي نور الدين عساف، وبحضور رئيس المحاكم الشرعية السنية القاضي الدكتور الشيخ محمد عساف، في زيارة تهدف إلى تعزيز التواصل مع دار الفتوى ومواكبة المستجدات والقضايا الراهنة التي يمر بها الوطن، بما فيها التحديات الاقتصادية والاجتماعية.







وخلال اللقاء، أشاد الوفد ب"الدور الجامع الذي تضطلع به دار الفتوى في هذه المرحلة، وما تمثّله من مساحة للحكمة وتبادل الرأي"، مشيدًا بمواقف المفتي" الوطنية الجامعة التي تجسد نهج الاعتدال والحرص على وحدة اللبنانيين، ومؤكّدًا" دعم المركز الإسلامي المستمر لدار الفتوى كمرجعية ضامنة للوحدة والاستقرار".







كما بارك الوفد قدوم شهر المبارك للمفتي، متمنين له" دوام التوفيق والنجاح"، وأعربوا عن" تقديرهم لتوجيهاته ودعمه المستمر لأنشطة المركز"، مقدمين دعوة رسمية لحضور حفل إفطار رمضان والمشاركة في اجتماع الهيئة العامة، باعتباره عضوًا فيها والرئيس الفخري للمركز وأحد أركانها الأساسية.







أكّد مفتي الجمهورية " الدور الفاعل الذي يقوم به المركز الإسلامي في خدمة المجتمع"، مشيدًا ب"مبادراته والاجتماعية والصحية"، ومثنيًا على جهود الهيئة الإدارية وحرصها على" تعزيز القيم والتكافل الاجتماعي"، ومؤكّدًا "أهمية متابعة كل ما يعزز استقرار الوطن ورفاهية أبنائه"، ومتمنيًا لهم "دوام التوفيق والنجاح في مساعيهم".







كما استقبل وفد "ملتقى التعاون الوطني "برئاسة الشيخ زياد الصاحب وتم التداول في الشؤون الإسلامية والوطنية والقضايا المعيشية والاجتماعية.







والتقى رئيس جمعية" الدعاة "الشيخ محمد أبو القطع وجرى البحث في الأوضاع الإسلامية وآخر المستجدات على الساحة اللبنانية .



