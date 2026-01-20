الحاج حسن: حماية المزارع والإنتاج الوطني في صدارة الأولويات

استقبل رئيس "تكتل " النائب حسين وفدا من اللجنة المركزية لمزارعي البطاطا في" اللقاء الوطني للهيئات الزراعية"، في مكتب التكتل في مدينة بعلبك، حضور رئيس اللقاء جهاد بلوق، منسق اللجنة عباس الترشيشي، رئيس نقابة مزارعي البطاطا في محافظة بعلبك الهرمل محمد عجاج حسن، وعضوي اللجنة عطريف شومان ومشرف الحاج يوسف.







وأشار الحاج حسن إلى أنّ "قطاع البطاطا يمرّ بأزمة حقيقية نتيجة المنافسة الخارجية غير المنظّمة، ولا سيما الاستيراد من مصر ودول أخرى، سواء البطاطا المخصّصة للاستهلاك أو للصناعة، ما يؤدي إلى إغراق السوق ، وإلحاق خسائر فادحة بالإنتاج المحلي. كما أنّ ارتفاع كلفة الإنتاج في مقارنة بالمستورَد ينعكس كسادًا يبدأ من سهل ويمتد إلى منطقة ".







ورأى أن "التجارب السابقة أثبتت إمكانية معالجة هذا الملف"، داعيًا إلى "وضع سقف أعلى لكميات البطاطا المستوردة وفق معطيات السوق، وضبط الاستيراد عبر إجازات تُمنح بناءً على متوسط الكميات في السنوات الماضية وتُوزَّع بعدالة على المستوردين".







وشدّد على "ضرورة تنظيم استيراد البطاطا الصناعية، وتشجيع الصناعيين على التعاقد مع المزارعين اللبنانيين لزراعة الأصناف المطلوبة محليًّا، بما يحقق مصلحة المزارع والصناعي والاقتصاد الوطني".







وأكد الحاج حسن "أهمية التنسيق مع لتسهيل تصدير البطاطا اللبنانية عبر المعابر البرية، ولا سيما البطاطا الصناعية التي يوجد طلب عليها في السوق ، إضافة إلى إعادة تفعيل برنامج دعم الصادرات الزراعية عبر مؤسسة إيدال"، مشددا على "ضرورة أن تضع الحكومة ووزارة الزراعة استراتيجية زراعية شاملة لمعالجة الملفات المتراكمة قبل تفاقم الأزمات، على أن تبقى مصلحة المزارع اللبناني والزراعة الوطنية في صدارة الأولويات.

