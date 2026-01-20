تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
رجي: لبنان دولة مؤسسة ويلعب دوراً أساسياً في المنظمة الفرنكوفونية
Lebanon 24
20-01-2026
|
07:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل
وزير الخارجية
والمغتربين
يوسف رجي
ممثل المنظمة
الدولية للفرنكوفونية في
الشرق الأوسط
ليفون أميرجانيان، وعرض معه لبرنامج التعاون المستمر بين المنظمة ولبنان في مجالات متعددة لا سيما على المستوى الاقتصادي وتعزيز اللغة
الفرنسية
وتدريب موظفي
الإدارات العامة
وتمكين المرأة.
وقدّر الوزير رجي الجهود التي تبذلها المنظمة في
لبنان
، ورحّب بالتعاون القائم والمستمر بين الجانبين، وشدد على" أهمية
الفرنكوفونية
في لبنان الذي يستضيف
المقر الإقليمي
للمنظمة وهو من الدول المؤسسة لها ويلعب دورا أساسيا فيها."
ووضع السفير جانيان الوزير رجي في أجواء القمة الفرنكوفونية التي ستعقد هذا العام في كمبوديا بمشاركة لبنان، والتي تتمحور حول مسألة السلام كما ستشهد انتخاب أمين عام جديد للمنظمة. (الوكالة الوطنية)
