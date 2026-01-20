رجي: لبنان دولة مؤسسة ويلعب دوراً أساسياً في المنظمة الفرنكوفونية

استقبل والمغتربين الدولية للفرنكوفونية في ليفون أميرجانيان، وعرض معه لبرنامج التعاون المستمر بين المنظمة ولبنان في مجالات متعددة لا سيما على المستوى الاقتصادي وتعزيز اللغة وتدريب موظفي وتمكين المرأة.وقدّر الوزير رجي الجهود التي تبذلها المنظمة في ، ورحّب بالتعاون القائم والمستمر بين الجانبين، وشدد على" أهمية في لبنان الذي يستضيف للمنظمة وهو من الدول المؤسسة لها ويلعب دورا أساسيا فيها."ووضع السفير جانيان الوزير رجي في أجواء القمة الفرنكوفونية التي ستعقد هذا العام في كمبوديا بمشاركة لبنان، والتي تتمحور حول مسألة السلام كما ستشهد انتخاب أمين عام جديد للمنظمة. (الوكالة الوطنية)