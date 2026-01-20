الخير التقي قائد الجيش لمناقشة الأوضاع الأمنية وأزمة الازدحام المروري

زار النائب ، اليوم، العماد رودولوف هيكل، في مكتبه في اليرزة، حيث جرى عرض الأوضاع العامة والتطورات الأمنية.



وأوضح الخير في بيان، "ان اللقاء شكل مناسبة عبّر خلالها أحمد الخير عن شكره وتقديره لقيادة الجيش على الاستجابة لمطلب معالجة أزمة الازدحام المروري التي كان يتسبّب بها حاجز ، وفقاً لما تم الاتفاق عليه في اللقاء السابق، وما خلفه ذلك من ارتياح وأثر إيجابي مباشر على أهالي المنطقة".



وكشف "أن قائد الجيش أبلغه بأن العمل سيبدأ قريباً على معالجة ازمة المسرب الثاني، مثمناً حرصه وقيادة الجيش على التعاون واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتخفيف معاناة المواطنين، وحل الأزمة بشكل جذري، والحفاظ على الأمن ومقتضيات الانضباط في المنطقة".

وجدد أحمد الخير التأكيد على "الوقوف الكامل إلى جانب في مهامه التي يضطلع بها، ولا سيما في ما يتصل بموضوع حصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية، مشدداً على أهمية دوره في حفظ الأمن والاستقرار، وفي بسط على كل أراضيها".

كما شدد على أهمية مؤتمر "دعم الجيش والقوى الأمنية" الذي سينعقد في في شهر آذار المقبل، في تعزيز قدرات وتمكينها من القيام بمهامها الوطنية على أتم وجه، في مواجهة كل التحديات".

