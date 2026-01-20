"اليونيفيل" تؤكد: الشراكة مع الجيش اللبناني أساس الاستقرار في الجنوب

شدّدت "الونيفيل" على أنّ "الشراكة والالتزام بالقرار 1701 هما أساس لتحقيق الاستقرار".



وأضافت: "نُقدّر الروابط القوية التي تجمعنا مع والسلطات الأمنية، ونعمل معاً لإعادة الاستقرار في الجنوب".



وتابعت: "يعمل حفظة السلام بشكل وثيق مع الجيش اللبناني يومياً، حيث ندعم انتشاره في مختلف مناطق الجنوب، ونساعده على تعزيز ، وندعم جهوده لإقامة منطقة خالية من الأسلحة غير المصرّح بها بين والخط الأزرق".

