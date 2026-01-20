"الريجي" تضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزورة في حي الصويري ومجدل عنجر

واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك " " جهودها لمكافحة المصنوعات التبغية المهرّبة والمزورّة، ونفّذ جهازها لمكافحة التهريب في هذا الإطار عمليات دهم في حي الصويري ومجدل ، أسفرت عن ضبط كميات من السجائر المهربة والمعسل المهرب والمزور.



وسُطّرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها المختص.

Advertisement