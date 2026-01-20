عائلة تُهدّد بإحراق نفسها في إهدن بسبب "خيمة مُخالفة"!

هدّدت عائلة في بإحراق نفسها، إعتراضاً على قرار بلديّ يقضي بإزالة خيمة مُخالفة في البلدة.

وبحسب معلومات " "، فإنّ قرار البلديّة إداريّ، ويُطبّق على الجميع من دون إستثناء.

وأوضحت المعلومات أنّ العائلة كانت قد حصلت في وقت سابق، على إذن مؤقّت لإقامة الخيمة على أرض ترابية، ومن دون أي هياكل أو أعمدة حديدية، وذلك وفق الشروط المحددة في الترخيص الممنوح لها، لاستخدامها لإحياء مناسبات.

وعمد أفراد العائلة لاحقاً إلى تدعيم الخيمة بالباطون والحديد، مُخالفين شروط الترخيص.

وعلى إثر ذلك، وجّهت البلدية إنذارات متتالية، وشدّدت على أنّ ما جرى يُعدّ مخالفة صريحة تستوجب إزالة الخيمة وفق الأصول القانونية.