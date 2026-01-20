تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

بعد إطلاقهم النار وترهيب السكان.. أمن الدولة يوقفهم! (صورة)

Lebanon 24
20-01-2026 | 11:14
بعد إطلاقهم النار وترهيب السكان.. أمن الدولة يوقفهم! (صورة)
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولةقسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

استكمالًا للإجراءات التي تنفذها المديرية العامة لأمن الدولة للحفاظ على الأمن، وبعد توافر معلومات دقيقة، أوقفت دورية من مديرية الجنوب الإقليمية - مكتب جزين، كلاً من اللبنانيَّين (ع. م.) و(ف. ط.) والسوري (ي. ح.) لقيامهم بإطلاق النار وترهيب سكان قرية القطراني.
وقد تم ضبط الأسلحة المستعملة بحوزتهم، وأُجري المقتضى القانوني بحقهم بناءً لإشارة القضاء المختص.
