بعد إطلاقهم النار وترهيب السكان.. أمن الدولة يوقفهم! (صورة)

صدر عن – والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:



استكمالًا للإجراءات التي تنفذها لأمن الدولة للحفاظ على الأمن، وبعد توافر معلومات دقيقة، أوقفت دورية من الإقليمية - ، كلاً من اللبنانيَّين (ع. م.) و(ف. ط.) والسوري (ي. ح.) لقيامهم بإطلاق النار وترهيب سكان قرية .

وقد تم ضبط الأسلحة المستعملة بحوزتهم، وأُجري المقتضى القانوني بحقهم بناءً لإشارة المختص.

