نحو نصف مليون عائد في عام واحد.. سلام والمفوض السامي يبحثان تسريع العودة السورية

عقد الدكتور اجتماعاً مع للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، بحضور وزيري المال والاقتصاد والتجارة عامر البساط.



وتركز البحث خلال اللقاء على ملف اللجوء السوري والتنسيق بين والمفوضية والوكالات الدولية، لضمان العودة الآمنة والكريمة للاجئين. وجرى التأكيد على ضرورة نقل الدعم تدريجياً إلى الداخل السوري لمساندة العائدين، وفقاً لخطة العودة التي أعدتها الحكومة .



وتوقف المجتمعون عند النتائج المحققة خلال عام 2025، حيث كشفت الأرقام عن عودة أكثر من 500 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم. وشدد الطرفان على أهمية مواصلة العمل المشترك للحفاظ على هذا الزخم في عمليات العودة.





