في شحيم... أب يطلق النار على طفلته ثم ينهي حياته

أقدم رجل يُدعى ز. غ (نفوس صيدا)، ويقيم في بلدة في ، على إطلاق النار على طفلته الوحيدة م، قبل أن يُقدم على إطلاق النار على نفسه.وعملت فرق الإسعاف على نقل الفتاة إلى المستشفى، من دون توافر معلومات مؤكدة حتى الساعة عن وضعها الصحي. في المقابل، نقل عناصر الدفاع المدني في شحيم جثة الأب بعد وفاته متأثراً بإصابته.وقد باشرت تحقيقاتها لكشف ملابسات الجريمة.