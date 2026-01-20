توضيح من وزارة الأشغال بشأن أعمال الصيانة في الدورة

أعنت أنها أجرت أعمال صيانة ومعالجة في عدد من الحفر على طريق ، ضمن برنامجها الدوري الهادف إلى تحسين السلامة المرورية، مع الحرص على إنجاز الأشغال قبل ساعة الذروة تفاديًا لأي تأثير على حركة السير.



وقالت: في خلال التنفيذ، طرأ عطل تقني طارئ على مجبل الزفت أدّى إلى تأخير استئناف الأعمال، ما تزامن مع بدء فترة الذروة وتسبّب بازدحام مروري وإزعاج للمواطنين.



وأشارت الوزارة إلى أنّ أعمال التزفيت تُنفَّذ عادةً ليلًا، ولا سيّما على المحاور ذات الكثافة المرورية المرتفعة، غير أنّ الظروف المناخية الشتوية تستوجب أحيانًا تنفيذ هذه الأعمال خلال النهار، إذ إنّ انخفاض درجات الحرارة ليلًا يؤثّر سلبًا على جودة التنفيذ من الناحية الفنية.



وإذ تأسف وزارة الأشغال العامة والنقل لما نتج عن هذا الظرف التقني الخارج عن الإرادة، تؤكد التزامها الدائم بتنفيذ الأشغال وفق أعلى المعايير الفنية، وبأقل تأثير ممكن على حركة السير، شاكرةً المواطنين على تفهّمهم وتعاونهم.

