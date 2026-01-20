تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
لماذا يتجوّل اتباع النظام السوري السابق في بيروت?
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
20-01-2026
|
14:00
يثير ظهور شخصيات محسوبة على النظام السوري السابق في
لبنان
تساؤلات متكرّرة حول واقع المتابعة الأمنية والقضائية. فقد أثارت صورة متداولة لعماد
منذر
الأسد
وهو يتجوّل مسلّحاً في
بيروت
موجة استفسارات، ولا سيما في ظل ما يُتداول عن ارتباط بعض هذه الأسماء بملفات تهريب أو نشاطات غير قانونية.
وبحسب معلومات “لبنان٢٤”، فإن استمرار وجود هذه الشخصيات داخل الأراضي
اللبنانية
قد يعود إلى تشابك علاقات سياسية وأمنية، إضافة إلى شبكات نفوذ قائمة منذ سنوات، ما يجعل التعامل معها مسألة معقّدة أو غير مطروحة في بعض الحالات.
هذا الواقع يسلّط الضوء على تحديات تواجهها الأجهزة المعنية في ضبط مظاهر السلاح غير الشرعي أو ملاحقة الأفراد المطلوبين، ويطرح أسئلة حول آليات تطبيق القانون بشكل متساوٍ، بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو أمنية.
ويرى مراقبون أن تكرار هذه الوقائع يعكس ملفاً لم يُحسم بعد في التعامل مع وجوه تابعة لنظام الأسد وأن معالجة هذه الإشكالات تتطلّب مقاربة مؤسساتية واضحة تعزّز
سلطة الدولة
وتحمي الاستقرار الداخلي، ضمن إطار القانون والمسؤولية الوطنية.
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
