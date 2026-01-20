لماذا يتجوّل اتباع النظام السوري السابق في بيروت؟

يثير ظهور شخصيات محسوبة على النظام السوري السابق في تساؤلات متكرّرة حول واقع المتابعة الأمنية والقضائية. فقد أثارت صورة متداولة لعماد وهو يتجوّل مسلّحاً في موجة استفسارات، ولا سيما في ظل ما يُتداول عن ارتباط بعض هذه الأسماء بملفات تهريب أو نشاطات غير قانونية.

وبحسب معلومات “لبنان٢٤”، فإن استمرار وجود هذه الشخصيات داخل الأراضي قد يعود إلى تشابك علاقات سياسية وأمنية، إضافة إلى شبكات نفوذ قائمة منذ سنوات، ما يجعل التعامل معها مسألة معقّدة أو غير مطروحة في بعض الحالات.

هذا الواقع يسلّط الضوء على تحديات تواجهها الأجهزة المعنية في ضبط مظاهر السلاح غير الشرعي أو ملاحقة الأفراد المطلوبين، ويطرح أسئلة حول آليات تطبيق القانون بشكل متساوٍ، بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو أمنية.

ويرى مراقبون أن تكرار هذه الوقائع يعكس ملفاً لم يُحسم بعد في التعامل مع وجوه تابعة لنظام الأسد وأن معالجة هذه الإشكالات تتطلّب مقاربة مؤسساتية واضحة تعزّز وتحمي الاستقرار الداخلي، ضمن إطار القانون والمسؤولية الوطنية.