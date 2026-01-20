تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

لماذا يتجوّل اتباع النظام السوري السابق في بيروت؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
20-01-2026 | 14:00
لماذا يتجوّل اتباع النظام السوري السابق في بيروت؟
يثير ظهور شخصيات محسوبة على النظام السوري السابق في لبنان تساؤلات متكرّرة حول واقع المتابعة الأمنية والقضائية. فقد أثارت صورة متداولة لعماد منذر الأسد وهو يتجوّل مسلّحاً في بيروت موجة استفسارات، ولا سيما في ظل ما يُتداول عن ارتباط بعض هذه الأسماء بملفات تهريب أو نشاطات غير قانونية.
وبحسب معلومات “لبنان٢٤”، فإن استمرار وجود هذه الشخصيات داخل الأراضي اللبنانية قد يعود إلى تشابك علاقات سياسية وأمنية، إضافة إلى شبكات نفوذ قائمة منذ سنوات، ما يجعل التعامل معها مسألة معقّدة أو غير مطروحة في بعض الحالات.
هذا الواقع يسلّط الضوء على تحديات تواجهها الأجهزة المعنية في ضبط مظاهر السلاح غير الشرعي أو ملاحقة الأفراد المطلوبين، ويطرح أسئلة حول آليات تطبيق القانون بشكل متساوٍ، بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو أمنية.
ويرى مراقبون أن تكرار هذه الوقائع يعكس ملفاً لم يُحسم بعد في التعامل مع وجوه تابعة لنظام الأسد وأن معالجة هذه الإشكالات تتطلّب مقاربة مؤسساتية واضحة تعزّز سلطة الدولة وتحمي الاستقرار الداخلي، ضمن إطار القانون والمسؤولية الوطنية.
 
مواضيع ذات صلة
حملة أمنيّة بحثًا عن ضباط النظام السوري السابق
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 09:58:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش يداهم جبل محسن ويوقف 4 أشخاص من النظام السوري السابق
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 09:58:42 Lebanon 24 Lebanon 24
متري: ما يتم تداوله عن تحركات أنصار النظام السوري السابق في لبنان يدعو الى القلق
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 09:58:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الداخلية السورية: استخدام السلاح يكون ضد فلول النظام السابق ممن استهدفوا قوى الأمن
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 09:58:42 Lebanon 24 Lebanon 24

