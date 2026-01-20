منسى يشارك في معرض الدوحة للدفاع البحري ويشيد بالتطور التكنولوجي في فعالياته

التقى اللواء ميشال منسى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك خلال مشاركته على رأس وفد عسكري في معرض الدوحة الدولي للدفاع البحري (DIMDEX 2026).

واجتمع الوزير منسى ضمن فعاليات المعرض بكل من وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي، ورئيس أركان القوات المسلحة الفريق الركن جاسم بن محمد المناعي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أحمد .



وأثنى الوزير في كلمة دونها بالسجل الذهبي للمعرض على الجهود القطرية المبذولة لإنجاح الفعالية، مشيداً بدورها في توفير منصة للاطلاع على أحدث تكنولوجيا الدفاع البحري وفتح اللقاء والتشاور مع كبار المسؤولين العرب والأجانب.



