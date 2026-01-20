تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

منسى يشارك في معرض الدوحة للدفاع البحري ويشيد بالتطور التكنولوجي في فعالياته

Lebanon 24
20-01-2026 | 13:40
A-
A+
منسى يشارك في معرض الدوحة للدفاع البحري ويشيد بالتطور التكنولوجي في فعالياته
منسى يشارك في معرض الدوحة للدفاع البحري ويشيد بالتطور التكنولوجي في فعالياته photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
التقى وزير الدفاع اللواء ميشال منسى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك خلال مشاركته على رأس وفد عسكري في معرض الدوحة الدولي للدفاع البحري (DIMDEX 2026).
 
واجتمع الوزير منسى ضمن فعاليات المعرض بكل من وزير الدفاع العراقي ثابت محمد سعيد العباسي، ورئيس أركان القوات المسلحة القطرية الفريق الركن جاسم بن محمد المناعي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق أحمد خليفة.

وأثنى الوزير في كلمة دونها بالسجل الذهبي للمعرض على الجهود القطرية المبذولة لإنجاح الفعالية، مشيداً بدورها في توفير منصة للاطلاع على أحدث تكنولوجيا الدفاع البحري وفتح آفاق اللقاء والتشاور مع كبار المسؤولين العرب والأجانب.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
منسى يصل إلى قطر للمشاركة في معرض الدوحة الدولي للدفاع البحري
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 09:58:50 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع في قطر للمشاركة في معرض الدوحة الدولي للدفاع البحري
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 09:58:50 Lebanon 24 Lebanon 24
اللبنانية الأولى شاركت في فعاليات مؤتمر "وايز" في الدوحة
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 09:58:50 Lebanon 24 Lebanon 24
منسى عاد من مصر بعد مشاركته في معرض EDEX-2025
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 09:58:50 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الدفاع

القطرية

العراقي

المصرية

العراق

القطري

خليفة

مصرية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:53 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:12 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:36 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:50 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:25 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:41 | 2026-01-21
Lebanon24
02:30 | 2026-01-21
Lebanon24
02:02 | 2026-01-21
Lebanon24
02:00 | 2026-01-21
Lebanon24
01:52 | 2026-01-21
Lebanon24
01:45 | 2026-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24