نصّار: عدم حصر السلاح يعوّق استكمال بناء دولة متساوية أمام القانون

وقال ضمن برنامج "حوارات السراي" عبر تلفزيون : بين الوضع الذي كنا فيه وبين اليوم ذاهبون الى الغاء الاستثناءات، والدولة هي وحدها صاحبة القوة، وهناك مسؤولون كبار في الدولة تجري ملاحقتهم والتحقيقات تتابع في العديد من الملفات والقضاء يقوم بعمله برصانه وبهدوء وبشجاعة وليس استعراضي، والقضاء اليوم لا يتأثر بالملاحقات ويقوم بعمله بموضوعية.

وأوضح نصّار أن بعض قصور العدل تواجه ظروفًا صعبة تتطلب صيانة أكبر، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بما هو متاح وتبذل جهودًا ضمن موازنة 2026 لتحسين أوضاع هذه القصور.

وأضاف أن مشروع المكننة يسير في الاتجاه الصحيح، مؤكدًا أنه من الظلم الحكم على عمل الحكومة بناءً على تعيين واحد، مع الإشارة إلى وجود اعتراضات لكنها لا تؤثر على التضامن الحكومي ضمن الإطار المؤسساتي.

وفي ما يتعلق بتسريع المحاكمات، شدد نصّار على أن الأمور اللوجستية قد تشكل تحديًا، لكنه لفت إلى ضرورة الالتزام بأصول المحاكمات لضمان عدالة الإجراءات.