تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

نصّار: عدم حصر السلاح يعوّق استكمال بناء دولة متساوية أمام القانون

Lebanon 24
20-01-2026 | 14:58
A-
A+
نصّار: عدم حصر السلاح يعوّق استكمال بناء دولة متساوية أمام القانون
نصّار: عدم حصر السلاح يعوّق استكمال بناء دولة متساوية أمام القانون photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

 أكد وزير العدل عادل نصار أن عدم حصر السلاح يعوق استكمال بناء دولة عادلة ومتساوية أمام القانون.

وقال ضمن برنامج "حوارات السراي" عبر تلفزيون لبنان: بين الوضع الذي كنا فيه وبين اليوم ذاهبون الى الغاء الاستثناءات، والدولة هي وحدها صاحبة القوة، وهناك مسؤولون كبار في الدولة تجري ملاحقتهم والتحقيقات تتابع في العديد من الملفات والقضاء يقوم بعمله برصانه وبهدوء وبشجاعة وليس استعراضي، والقضاء اليوم لا يتأثر بالملاحقات ويقوم بعمله بموضوعية. 

وأوضح نصّار أن بعض قصور العدل تواجه ظروفًا صعبة تتطلب صيانة أكبر، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بما هو متاح وتبذل جهودًا ضمن موازنة 2026 لتحسين أوضاع هذه القصور.

وأضاف أن مشروع المكننة يسير في الاتجاه الصحيح، مؤكدًا أنه من الظلم الحكم على عمل الحكومة بناءً على تعيين واحد، مع الإشارة إلى وجود اعتراضات لكنها لا تؤثر على التضامن الحكومي ضمن الإطار المؤسساتي.

وفي ما يتعلق بتسريع المحاكمات، شدد نصّار على أن الأمور اللوجستية قد تشكل تحديًا، لكنه لفت إلى ضرورة الالتزام بأصول المحاكمات لضمان عدالة الإجراءات.

وعن تعيين غراسيا القزي مديرًا عامًا للجمارك، أوضح نصّار أن اعتراضه جاء لعدم وجود ملاءمة، في حين اعتبر مجلس الوزراء أن التعيين قانوني ويجوز الترقية، مؤكدًا أن القاضي يجب أن يتعامل مع الملف بشكل مستقل من دون التأثر بالسلطة التنفيذية، فالتعيين أو الاعتراض لا يمس سير العدالة.

وعن المستجدات المتعلقة بنقل المسجونين السوريين، أكد وزير العدل أن التفاوض بشأن نقل المسجونين السوريين يجب أن يأخذ بعين الاعتبار سيادة البلدين، مشيرًا إلى أن هذا المسار تقني في طبيعته.

وأوضح نصّار أن الحوار مع الجانب السوري يهدف إلى نقل المسجونين لمتابعة تنفيذ محكومياتهم في سوريا، على غرار ما يتم مع دول أخرى، لضمان استكمال الإجراءات القضائية بطريقة منظمة ومؤسساتية.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
إتصالات لاحياء "الميكانيزم" وعون يجدد التزام إستكمال خطة حصر ‏السلاح بيد الجيش وحده
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 09:59:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير العدل عادل نصّار لتلفزيون لبنان: نحن في صدد بناء دولة بمواجهة تراكمات ودولة القانون تكون بشكل أساسي عبر موضوع حصرية القوة بالسلطات الرسمية
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 09:59:11 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: التحرير هو أساس بناء الدولة ومن يعتقد أنّ حصر السلاح ضرورة لبنائها فيكون ذلك بعد تثبيت تسليم دعائم السيادة لا قبل
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 09:59:11 Lebanon 24 Lebanon 24
مسعد: نصرّ على بناء دولة عادلة وقادرة لا تهتز أمام الصفقات والنفوذ
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 09:59:11 Lebanon 24 Lebanon 24

السلطة التنفيذية

مجلس الوزراء

دولة عادلة

يوم لا

القضاء

التزام

الملاح

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:53 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:12 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:36 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:50 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:25 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:41 | 2026-01-21
Lebanon24
02:30 | 2026-01-21
Lebanon24
02:02 | 2026-01-21
Lebanon24
02:00 | 2026-01-21
Lebanon24
01:52 | 2026-01-21
Lebanon24
01:45 | 2026-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24